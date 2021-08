Rustler: Mittelalterliche GTA-Hommage erschienen

In der mittelalterlichen GTA-Hommage Rustler ab 29,99€ bei vorbestellen ) stiftet man laut Publisher Modus Games jede Menge Chaos und setzt so gut wie alles in Brand. Das Action-Adventure von Entwickler Jutsu Games ist ab heute für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und Nintendo Switch erhältlich.Spieler schlüpfen in die Rolle des Anti-Helden Guy. Dieser Gauner und Schläger ist fest entschlossen, das Große Turnier und den damit verbundenen Hauptpreis - die Hand der Prinzessin - für sich zu gewinnen. Es gilt also, aufzusatteln und sich vorzubereiten."Unschuldige Dorfbewohner sind damit ab sofort vogelfrei. Spieler erhalten den ultimativen Freifahrtschein, um Kühe gen Himmel zu katapultieren, Heuballen in Brand zu stecken und die mittelalterliche Bevölkerung auf jede erdenkliche Art und Weise gewaltig aufzumischen. Angehende Unruhestifter können das Spiel jetzt auf der Plattform ihrer Wahl erstehen: rustlergame.com . Außerdem dürfen sich Xbox- und PlayStation-Spieler über den kostenlosen digitalen Starter-Pack-DLC freuen. Bis zum 14. September haben sie die Möglichkeit das Paket abzuholen, welches die folgenden Inhalte für sie bereithält:Auto-Armbrust mit 10 BolzenHellebarde5 Kackgranaten (keine weiteren Fragen)500 Goldmünzen2 Fertigkeitspunkte"Letztes aktuelles Video: Konsolen Ankündigungstrailer