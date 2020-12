Infliction: Extended Cut: Der Albtraum erreicht die PS5

#Infliction: Extended Cut is out today for #PS5

This version runs at 4K and has improved anti-aliasing, improved shadows, improved reflections, improved effects, higher res textures, etc. Its Infliction... Improved! https://t.co/pJpLNRhzjy pic.twitter.com/mpbLNK1Wi2



— Caustic Reality (@CausticReality) December 23, 2020

Du bist nicht allein: Ein ruheloser KI-Feind verfolgt dich - und du willst wirklich nicht erwischt werden. Wirst du fliehen, dich verstecken oder einen Weg finden, dich zu wehren?

Verzerrte Wirklichkeit: Erkunde ein realistisches, interaktives Haus in der Vorstadt, das immer weiter zerfällt und sich verzerrt, je weiter du fortschreitest.

Entdecke die Zusammenhänge: Lies Briefe, finde Tagebücher und untersuche die kostbaren Erinnerungsstücke einer zerstörten Familie, um die schrecklichen Ereignisse zu verstehen, die dich hierher geführt haben.

Aus dem Leben gegriffen: Die Geschichte hat ihren Ursprung in einer Tragödie aus der normalen Welt, den Ängsten und Schmerzen, die wir alle kennen: gebrochene Herzen, enttäuschtes Vertrauen, Trauer und Verlust.

Licht und Dunkelheit: Die Unreal-Engine erzeugt eine fotorealistische Umgebung mit dynamischen Lichtern und Schatten, die dich blenden oder in die Finsternis hinunterziehen können.

Am heutigen 23. Dezember 2020 haben Caustic Reality und die Blowfish Studios das bereits für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie als kostenloses Update für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Survival-Horrorspiel Infliction: Extended Cut auch für PlayStation 5 veröffentlicht Neben 4K-Auflösung sollen verbesserte Kantenglättung, Schatten, Spiegelungen und Effekte sowie hochauflösende Texturen geboten werden. Der Download via PlayStation Store kostet 17,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Infliction ist ein interaktiver Albtraum, eine grauenhafte Expedition in die Dunkelheit, die selbst in einem völlig normal aussehenden Vorstadthaus lauern kann. Durchsuche die Hinterlassenschaften einer einst glücklichen Familie. Lies Briefe und Tagebücher, hör dir Sprachnachrichten an und finde die Zusammenhänge. Nur so kannst du die schrecklichen Ereignisse verstehen, die dich hierher geführt haben. Allerdings bist du nicht allein. In diesem Haus lauert noch jemand anderes: ein Wesen voll unendlicher Trauer und Wut. Während nach Hinweisen suchst, verfolgt es dich und wartet darauf, seinen Zorn auf dich loszulassen. Kannst du lange genug überleben, um Wiedergutmachung zu finden?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One