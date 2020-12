Rigid Force Redux: Arcade-Ballerei im Stil von R-Type hebt auch auf PS4 ab

Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One) Screenshot - Rigid Force Redux (PS4, Switch, One)

Am 23. Dezember 2020 haben Headup Games und com8com1 Software das bereits für Xbox One und Nintendo Switch erschienene sowie auf dem PC-Titel Rigid Force Alpha basierende Shoot'em-Up Rigid Force Redux auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 15,99 Euro. Darüber hinaus ist für 19,99 Euro auch eine Digital Deluxe Edition inklusive Soundtrack, Theme und Avataren erhältlich. In der Spielbeschreibung heißt es: "Rigid Force Redux haucht dem klassischen Side-Scrolling-Shooter-Genre neues Leben ein - mit liebevoll handgefertigten 3D-Grafiken, atemberaubenden Umgebungen, detaillierten Effekten und einem elektrisierenden Synthwave-Soundtrack.Bewaffne deinen Raumjäger mit zahlreichen aufrüstbaren Waffensystemen und zusätzlichen Force Shards! Sammle Energiekugeln, um deinen Energievorrat aufzufüllen und deine Feine mit extrastarken Feuerstößen in die Flucht zu schlagen! Kämpfe gegen gewaltige Schwärme von Feinden, schwere Kampfschiffe, laserbewaffnete Mechs und furchterregende außerirdische Kreaturen. Jeder Gegner nutzt seine eigene einzigartige und herausfordernde Strategie, von der kleinsten Kreatur bis zum größten Boss.Falls dir die umfangreiche, actiongeladene Hauptmission nicht genügt, stürze dich in die herausfordernden Arcade- und Boss Rush-Modi, verteidige deine Platzierung in den globalen Ranglisten und hol' dir alle 40 Trophäen. Alles ist vorbereitet für zahllose Stunden Ballerspaß!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer