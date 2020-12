Age of Water: Endzeitliches Online-Abenteuer für PC angekündigt

Screenshot - Age of Water (PC) Screenshot - Age of Water (PC) Screenshot - Age of Water (PC)

Mit Age of Water haben Gaijin Entertainemnt und The Three Whales Studio ein postapokalyptisches Wasserweltabenteuer für PC angekündigt, zu dem schon bald ein Alphatest via Gaijin.Net starten soll. Bewerbungen sind über die offizielle Website möglich. "Wir glauben, dass der freundlich-helle visuelle Stil von Age of Water neben dem ungewöhnlichen Setting und der Freiheit bei der Erforschung Spielern, die gern neue Welten erforschen, besonders gefallen wird", so Producer Yuri Miroshnikov.Weiter heißt es vom Hersteller: "Age of Water erzählt die Geschichte einer weit entfernten Zukunft, in der sich die Erde in eine ozeanische Welt gewandelt hat. Die Bewohner leben in Städten, die auf den noch bewohnbaren Ruinen über Wasser gebaut sind, wie den Dächern von Wolkenkratzern und riesigen Statuen. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Motorboot und reisen zwischen Siedlungen hin und her, kämpfen gegen Piraten und graben die Überreste einer verlorenen Zivilisation aus den Tiefen des Ozeans aus, transportieren wertvolle Güter und versuchen herauszufinden, ob das mythische Festland noch existiert.In Age of Water werden die Spieler Quests, gegen KI-gesteuerte Gegner kämpfen, wertvolle Ressourcen sammeln, von Preisunterschieden zwischen den einzelnen Siedlungen profitieren und die Meere frei erforschen. Zwischen den Abenteuern können sie ihre Boote verbessern oder neue Boote aus vorhandenen Rümpfen und Komponenten bauen. So können sie zum Beispiel gepanzerte Aufbauten konstruieren und das Deck mit großkalibrigen Maschinengewehr-Türmen ausstatten."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer