DNF Duel: Offizieller Trailer zu ArcSystem Works neuem Prügler aufgetaucht

Vor etwa einem Jahr gab es erstes Material zu DNF Duel, einem Prügel-Spiel aus dem Hause ArcSystem Works ( Guilty Gear BlazBlue ). Seitdem wurde es jedoch wieder recht ruhig um den Titel, zumindest bis heute. Die Entwickler veröffentlichten einen neuen Trailer, der den auf dem erfolgreichen Dungeon Fighter Online (aka Dungeon & Fighter, kur DNF) basierenden Prügler ein wenig näher beleuchtet.Wie man es von Titeln aus dem Hause ArcSystem Works gewohnt ist, überzeugt die Kulisse mit hübschen Animationen, während die gezeigten Kontrahenten erneut eine hohe Bandbreite an Möglichkeiten abzudecken scheinen: Man darf einen Revolverhelden, einen Kampfkünstler, und eine Lady, mit einer sehr großen Kriegsaxt beobachten. Bereits jetzt scheinen also für Prügelfans interessantere Charaktere dabei zu sein. Mit der Trailer-Veröffentlichung sind auch die Social-Media-Kanäle des Titels – YouTube, Facebook, und Twitter – mittlerweile online gegangen. Zu den möglichen Plattformen gibt es aber noch keine Informationen.Neben DNF Duel arbeitet Arc System Works derzeit noch an Guilty Gear Strive , welches einen ähnlichen Grafikstil besitzt. Für dieses wurde mit Happy Chaos vor kurzem der dritte DLC-Charakter angekündigt , welcher ebenfalls ein Revolverheld ist. Vielleicht lassen sich in seinem Moveset bereits ein paar Inspirationen für DNF Duel finden.Letztes aktuelles Video: Official Trailer