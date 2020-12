Farthest Frontier: Mittelalterliches Stadt-Aufbauspiel von den Machern von Grim Dawn

Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC) Screenshot - Farthest Frontier (PC)

Bei Crate Entertainment ( Grim Dawn ) befindet sich seit Ende 2018 ein mittelalterliches Stadt-Aufbauspiel in Entwicklung . In Farthest Frontier wird man eine Stadt in der ungezähmten Wildnis am Rande der bekannten Welt aufbauen und sich um "sein Volk" kümmern müssen. Die Entwickler haben bisher kaum Informationen verraten, aber zumindest klargestellt, dass Kämpfe in dem Spiel unumgänglich sein werden. Auch die Vorbereitung auf den Winter wird wohl eine wichtige Rolle spielen - ggf. vergleichbar mit Banished . Außerdem wird man die simulierten Einwohner individuell benennen können.Immerhin sind einige Bilder veröffentlicht worden (siehe unten). Ein Screenshot zeigt auch die Ressourcen im Lager, die in Rohmaterialien, Nahrung, weiterverarbeitete Materialien und verwendbare Gegenstände (Bier, Seife, Waffen, Kleidung aus Leinen, Glas etc.) unterteilt sind. Als Release-Zeitraum wird 2021 genannt.In einem längeren Forum-Beitrag aus dem Dezember 2019 erklärte ein Mitarbeiter von Crate Entertainment, dass es zwar schon viele "City-Builder" geben würde, sie aber auch mit Grim Dawn großen Erfolg hatten, obgleich das Genre ebenfalls überfüllt war. Sie wollen dem Aufbau-Genre allem Anschein nach ihren Stempel aufdrücken. Die Entwicklung von Farthest Frontier würde sie aber nicht davon abhalten, irgendwann Grim Dawn 2 zu entwickeln. Jedoch müssten sie bei GD2 zunächst mit der Engine neu anfangen oder eine andere Engine lizenzieren.