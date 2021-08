Timberborn: Aufbausimulation mit Bibern startet Mitte September in den Early Access

Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC) Screenshot - Timberborn (PC)

Am 15. September 2021 wird Timberborn in den Early Access starten ( Steam GOG.com und Epic Games Store ; Preis: 24,99 Dollar). Die Aufbausimulation mit Bibern soll über ein Jahr in der Early-Access-Phase bleiben. Die Early-Access-Version wird 24,99 Dollar kosten.Die erfinderischen Nagetiere können Flüsse umleiten (auch mit Sprengstoff), Dämme bauen und allerlei Gebäude aus Platzmangel übereinander errichten. Bewässerung wird ebenfalls eine große Rolle spielen, vor allem zu Trockenzeiten, um Felder und Wälder in Dürreperioden am Leben zu erhalten. Dazu können Pumpen, Bewässerungstürme, Reservoirs etc. errichtet werden. Aber auch Strom und Metalle aus der "alten Welt" sollen später notwendig sein. Es gilt effiziente Produktionsketten auf die Beine zu stellen und dafür zu sorgen, dass sich die individuell simulierten Bewohner wohlfühlen bzw. ihre Bedürfnisse gedeckt sind. Außerdem gibt es zwei verschiedene Biberfraktionen (Folktails und Eisenzähne), jede mit einzigartigen Gebäuden, visuellem Stil und Gameplay-Eigenschaften.Die Early-Access-Version wird folgende Features bieten: "Du kannst aus zwei spielbaren Biberfraktionen wählen und es gibt insgesamt 50+ Gebäude, einige davon fraktionsexklusiv. Es sind 7 Karten im Spiel enthalten und du kannst deine eigene mit dem Editor erstellen oder eine der von anderen Spielern geteilten herunterladen. Du spielst einen endlosen Überlebensmodus, in dem du deine Biberkolonie ausbaust, während die Welt zwischen nassen und tödlicheren Trockenzeiten wechselt. Alle Kernmechaniken sind im Spiel, erfordern teilweise aber weitere Ausbesserungen. Dazu gehören vertikale Architektur, Terraforming, Dämme mit Wasserphysik, Bewässerung, Nahrungsketten, Stromnetze, Distriktsystem, Wohlbefindenssystem, Tag- und Nachtzyklen."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer