Blacksmith of the Sand Kingdom: Schmiede-Abenteuer auf PC und Xbox erschienen

Aktualisierung vom 7. Januar 2021, 09:13 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 4. Januar 2021, 09:56 Uhr:

Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC) Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC) Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC) Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC) Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC) Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC) Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC) Screenshot - Blacksmith of the Sand Kingdom (PC)

Heute haben KEMCO und Rideon Blacksmith of the Sand Kingdom für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 13. Januar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Im Microsoft Store , wo Smart Delivery geboten wird, hingegen nicht. Ein Test des 2D-Fantasy-Rollenspiels befindet sich in Arbeit.Am 7. Januar 2021 wollen KEMCO und Rideon das bereits für iOS und Android erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Blacksmith of the Sand Kingdom auch für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlichen. Im Microsoft Store kann der Xbox Play Anywhere unterstützende Titel bereits für 19,99 Euro vorbestellt werden. Eine Veröffentlichung via Steam ist ebenfalls geplant. In der Spielbeschreibung heißt es: "Muspelheim, eine Nation aus Wüste und Wildnis, auch als 'Sandkönigreich' bezeichnet. Volker, ein Schmiedesohn, träumte immer davon, Abenteurer zu werden, aber er findet sich wieder es zu wagen, gleichzeitig Hofschmied zu werden!Erlebe Abenteuer in Kerkern, eigne dir Gegenstände beim Monstersammeln und -plündern an und fertige dann hochwertige Ausrüstung. Ob du sie ausrüstest oder in Ihrem Geschäft ausstellst und verkaufst, liegt an dir. Finde andere Gruppenmitglieder in der Gilde und erfülle Wünsche, um dich durch die Geschichte hindurchzuarbeiten und Belohnungen zu verdienen. Es gibt 14 Kurse, Glaubensauswahl und passive Fähigkeiten, die dir eine kostenlose Charakteranpassung ermöglichen! Der Abenteurerschmied beginnt seine Reise!"Letztes aktuelles Video: Trailer