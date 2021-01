Pavlov VR: Mehrspieler-Shooter mit realistischem Nachladen und Panzern in der Steam-Beta

Nach dem noch ziemlich fehlerbehafteten Mehrspieler-Erlebnis in Medal of Honor: Above and Beyond zum Test ) zieht es viele VR-Shooter-Fans derzeit wieder in Dauerbrenner wie Pavlov VR oder Contractors (die es beide übrigens noch rund 24 Stunden im Steam-Sonderangebot gibt).Das bereits 2017 gestartete Pavlov VR von Vankrupt Games befindet sich zwar schon viel länger in Steams Early Access als die ursprünglich geplanten sechs bis 12 Monate, bekommt aber nach wie vor sehr positive Nutzer-Rezensionen.Ein Grund dafür dürfte die in der Steam-Beta hinzugefügten Panzer sein, in denen realgetreu an Hebeln gesteuert und die Kanone nachgeladen wird. Einen lockeren Einblick in die richtige Bedienung gibt es in Tutorial-Runden wie auf dem Youtube-Kanal von GamingLadyNici, während sich in den gegen Ende des Jahres ausgetragenen Grand Finals der VRML professionelle Spielzüge begutachten lassen:Der nach Angaben des Herstellers beliebteste VR-Shooter bietet von der Community gehostete dedizierte Server, Schauplätze in einer modernen Ära sowie im Zweiten Weltkrieg und offenbar auch verhältnismäßig weitläufige Karten. Als Modi stehen u.a. Search And Destroy, Deathmatch, King of the Hill und Gun Game zur Verfügung. Wer eine bHaptics-Weste besitzt, dürfte dank Unterstützung des Systems den Einschlag der Projektile am Körper spüren. Die Entwickler legen zudem großen Wert auf realistisches Nachladen und Wahlmöglichkeiten für aufgesetzte Matches:- Community hosted dedicated servers.- Quick-starting developer hosted lobby system.- Search And Destroy, Deathmatch, King of the Hill, and Gun Game game modes.- Multi-crew realistically operated tanks- Bots.- Offline mode.- Practice range.- Killhouse.- Proximity voice chat and radio communication.- Custom map support with modkit.- Custom game mode support.- bHaptics and Forcetube haptic support."(...)Like Elon Musk, we have not been the best at keeping estimated time tables. Game development is not a smooth straight road, it's a rocky path going uphill with many twists and turns. We estimated that we could finish the WWII update by late November, and we have obviously missed that window. We're not finished yet, but the development team is working very long hours trying to finish this final stretch.We are continuing to post weekly steam betas with our latest changes on Thursday evenings EST. We're listing all our change logs from prior beta builds we have been pushing on a regular basis. See the full list below.Here is how to access the beta on Steam:- Right click Pavlov VR in Steam- Go to properties- Click Betas Tab- Select "beta-" from the drop downWe don't want to break your hearts week after week. We don't have a solid date at this time to share, but we are VERY close now that our UI is in a good state. We're so close we can almost taste it."