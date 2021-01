Billion Beat: Bizarres Boxspiel betritt den Early-Access-Ring

Aktualisierung vom 7. Januar 2021, 09:04 Uhr:



Inzwischen ist der Early-Access-Start von Billion Beat erfolgt. Auf Steam wird noch bis zum 13. Januar ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des schrägen Cartoon-Boxspiels gewährt (4,94 Euro statt 6,59 Euro).

Ursprüngliche Meldung vom 5. Januar 2021, 9:34 Uhr:

Am morgigen 6. Januar 2021 will Dronami das vom SNES-Klassiker Super Punch-Out!! inspirierte Comedy-Boxspiel Billion Beat im Early Access für PC veröffentlichen, wo es in spätestens einem halben Jahr fertiggestellt werden soll. Eine entsprechende Steam-Präsenz ist bereits eingerichtet, eine Demo laut offizieller Website angedacht.Die Macher beschreiben Billion Beat als skill-basiertes Boxspiel, in dem man von Hip-Hop- und House-Beats begleitet gegen eine Reihe bizarrer Kontrahenten in den Ring steigt. Außerdem wird jede Menge derber Humor im Stil von 90er-Jahre-Cartoon-Serien wie Ren & Stimpy oder Teenage Mutant Ninja Turtles versprochen. Zudem kann man seinen Fäusten diverse Upgrades verpassen, aufputschende Getränke konsumieren und Wetten abschließen.Letztes aktuelles Video: Trailer