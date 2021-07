Billion Beat: Bizarres Boxspiel verlässt den Early-Access-Ring

Am 14. Juli 2021 hat Dronami das vom SNES-Klassiker Super Punch-Out!! inspirierte Comedy-Boxspiel Billion Beat für PC veröffentlicht und den Early Access nach gut einem halben Jahr mit einem finalen Update offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 21. Juli ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (4,94 Euro statt 6,59 Euro).Die Macher beschreiben Billion Beat als skill-basiertes Boxspiel, in dem man von Hip-Hop- und House-Beats begleitet gegen eine Reihe bizarrer Kontrahenten in den Ring steigt. Außerdem wird jede Menge derber Humor im Stil von 90er-Jahre-Cartoon-Serien wie Ren & Stimpy oder Teenage Mutant Ninja Turtles versprochen. Zudem kann man seinen Fäusten diverse Upgrades verpassen, aufputschende Getränke konsumieren und Wetten abschließen.Letztes aktuelles Video: Trailer