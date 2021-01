A Way To Be Dead: Asymmetrischer Überlebenskampf für PC im Anmarsch

Screenshot - A Way To Be Dead (PC) Screenshot - A Way To Be Dead (PC) Screenshot - A Way To Be Dead (PC) Screenshot - A Way To Be Dead (PC) Screenshot - A Way To Be Dead (PC) Screenshot - A Way To Be Dead (PC)

Bei Crania Games ( Roots of Insanity und Beyond Extinct ) arbeitet man aktuell an einem asymmetrischen Survival-Horror-Spiel namens A Way To Be Dead , das "bald" für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den in eine ähnliche Kerbe wie Dead by Daylight oder Friday the 13th schlagenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In A Way To Be Dead, das im selben Universum wie Roots of Insanity spielt, macht der irre Krankenhausarzt Dr. Riley Jagd auf vier Überlebende einer Zombie-Apokalypse. Spieler können sowohl als Doktor, Patienten als auch Zombies unterwegs sein und immer nur einen Gegenstand mit sich führen. Neben spielübergreifenden Charakterverbesserungen sollen Zufallselemente und weitreichend anpassbare Spielparameter für die nötige Abwechslung sorgen. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Trailer