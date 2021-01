SuperMash: Spiele-Baukasten erscheint auch auf Steam

Die Möglichkeiten sind endlos - Wähle zwei Genres (oder das gleiche Genre) und sieh zu, wie das Spiel jedes Mal ein vollkommen einzigartiges Spiel erschafft! Glitches und Dutzende von Zielen und Hindernissen ändern das Gameplay, sodass jeder Sprung und Schuss an Bedeutung gewinnt. Außerdem kannst du dank der drei Schwierigkeitsstufen wählen, wie groß die Herausforderung wird.

Sechs klassische Genres für den Mix and Match - Wie du auch spielen möchtet, SuperMash hat viele Möglichkeiten zum Ausprobieren für dich. Das Basisspiel beinhaltet Platformer, Action-Adventure, Shoot 'Em Up, Metrovania, Stealth und JRPG, aber bereite dich auf mehr Genres in der Zukunft vor.

Individualisiere deine Spiele - Mit Dev-Karten kannst du Elemente von jedem Mash individualisieren, den du erstellst, wie Feinde, Spieler, Mechaniken und Umgebungen. Schließe Mashes ab, um dir alle zu holen!

Verkaufe den nächsten großen Hit! - Gewinne Mashes, die von Kunden angefragt werden, um die Geheimnisse der PlayType-Maschine freizuschalten und rette den Spiele-Shop vor einer ruchlosen Bedrohung.

Fordere deine Freunde heraus - Jeder Mash generiert einen einzigartigen Mash-Code. Teile den Mash-Code mit einem Freund oder Streamer und schau, ob dieser erfolgreich ist, wo du versagt hast - oder beeindrucke deine Freunde, indem du den "unmöglichen" Mash von jemand anders abschließt!

Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC) Screenshot - SuperMash (PC)

Am 13. Januar 2021 werden Digital Continue ihren bereits für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und via Epic Games Store für PC erhältlichen Spiele-Baukasten SuperMash auch auf Steam veröffentlichen. Der zum Release um zehn Prozent vergünstigte Verkaufspreis soll regulär knapp 20 Dollar betragen. Darüber hinaus soll auch der 111 Tracks umfassende Soundtrack angeboten werden - sowohl separat als auch als Teil der Deluxe Edition, auf die es zum Start 25 Prozent Rabatt geben wird.In der Spielbeschreibung heißt es: "Jumes Spiele-Shop steckt in Schwierigkeiten, und sie braucht die Hilfe ihres Bruders Tomo, um ihn zu retten! Vermische legendäre Genres, um einzigartige Spielerlebnisse zu erschaffen. Springe durch klassische Platformer-Level mit einem taktischen Stealth-Charakter, kämpfe als Weltraumschiffe in herrlichen JRPG-Schlachten und mehr! Mit SuperMashs aufstrebendem Spielsystem ist alles möglich. Jedes Mal, wenn du spielst, wird ein einzigartiges Spiel erschaffen. Du kannst deine Mashes sogar mit Dev-Karten individualisieren! Denkst du, dein Mash ist unmöglich? Teile den Mash-Code mit einem Freund oder Streamer und schau, ob er geschlagen werden kann!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Steam