God of War Ragnarok: David Jaffe glaubt an zusätzliche PS4-Version

David Jaffe, seines Zeichens ehemaliger Mitarbeiter von Sony Santa Monica und Schöpfer der Reihe God of War, geht davon aus, dass das jüngste Action-Abenteuer von Kratos nicht nur auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Wie DualShockers berichtet, zeigte sich der Designer während eines Streams auf Nachfrage eines Fans felsenfest davon überzeugt, dass Ragnarok auch auf der PS4 veröffentlicht und damit ein Cross-Gen-Spiel werden wird.Zwar hat Jaffe mit der Entwicklung der Reihe schon lange nichts mehr am Hut, erwähnt in diesem Zusammenhang aber auch die Worte von Jim Ryan, dem CEO von Sony Interactive Entertainment. Dieser hatte bekräftigt, dass Sony die PS4 noch möglichst lange und mindestens bis 2022 mit Software unterstützen wolle. Nachdem schon für Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Horizon 2: Forbidden West ein PS4-Release vorgesehen ist, dürfte laut Jaffe auch das neue God of War in diese Kategorie fallen, zumal es noch in diesem Jahr erscheinen soll.Seit der Ankündigung ist aber noch nicht viel bekannt über das Spiel. Tatsächlich hat Sony bis heute nicht einmal einen finalen Namen bestätigt, obwohl der Titel gemeinhin als God of War: Ragnarok bezeichnet wird.