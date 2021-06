God of War 2 (Arbeitstitel): Auf 2022 verschoben und Umsetzung für PlayStation 4 bestätigt

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg



Der Chef der PlayStation Studios hat offiziell bestätigt, dass God of War 2 (Arbeitstitel) nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird - u.a. aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Auch das Santa Monica Studio twitterte, dass sie mehr Zeit für das nächste Kapitel von Kratos und Atreus brauchen würden. Darüber hinaus steht fest, dass das Spiel auch für die PlayStation 4 erscheinen wird.Hermen Hulst (Chef der PlayStation Studios) erklärte im PlayStation.Blog : "Derzeit befinden sich zwei sehr große handlungsbasierte Spiele in Entwicklung: Horizon Forbidden West und der nächste Teil der God of War-Reihe. Bei beiden Titeln macht es sich natürlich bemerkbar, wenn man nicht auf das erforderliche Performance-Capture-Verfahren und talentierte Schauspieler zurückgreifen kann. Was Horizon angeht, sind wir auf dem besten Weg, den Titel zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen. Aber das ist noch nicht ganz sicher, und wir arbeiten intensiv darauf hin, euch das so schnell wie möglich zu bestätigen. Die Arbeiten an God of War haben etwas später begonnen. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Spiel auf das nächste Jahr zu verschieben, um sicherzustellen, dass Santa Monica Studio genau das fantastische God of War-Spiel liefern kann, das wir alle spielen wollen. (...)Wo es Sinn macht, einen Titel sowohl für PS4 als auch für PS5 zu entwickeln - wie bei Horizon Forbidden West, dem nächsten God of War, GT7 - werden wir es auch weiterhin in Betracht ziehen. Und wenn PS4-Besitzer eines dieser Spiel spielen möchten, können sie das. Wenn sie stattdessen lieber die PS5-Version spielen möchten, können sie auch das ohne Weiteres tun. Aber es ist natürlich auch wichtig, einige Vorzeigetitel für die PS5 haben. Genau aus diesem Grund wurden Returnal und Ratchet exklusiv für die PS5 entwickelt."Sony hatte kürzlich gegenüber IGN klargestellt, dass der Titel des nächsten God-of-War-Spiels noch nicht endgültig feststehen würde. Bisher war "God of War: Ragnarok" im Gespräch und auch kurzzeitig bei einer Investorenpräsentation gesichtet worden.