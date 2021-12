God of War: Ragnarok: Dataminer finden Hinweis auf möglichen Release-Zeitraum

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022



🟨 Maybe it's Just Place-Holder !



🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC



— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Es ist zwar bereits seit diesem Sommer bekannt , dass das Actionspiel God War: Ragnarok erst im nächsten Jahr erscheinen wird. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher allerdings nicht. Doch nun gibt es zumindest einen Hinweis darauf.Gefunden haben diesen die Dataminer von dem bekannten Twitter-Account "PlayStation Game Size". Diese Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, stets die aktuellen Daten des offiziellen PlayStation Store nach möglichst interessanten Details zu durchforsten. Dazu zählen neben den Download-Größen und Preload-Informationen unter anderem auch die Release-Termine von Spielen. Vor kurzem sind diese Dataminer auf ein Datum für die Veröffentlichung von God of War: Ragnarok gestoßen. Den gefundenen Angaben zufolge soll das Actionspiel am 30. September 2022 für die PlayStation 5 auf den Markt kommen.Allerdings gibt "PlayStation Game Size" im selben Tweet zu Bedenken, dass es sich dabei auch um einen Platzhalter handeln könnte. Für diese Theorie spricht, dass dieser Termin genau auf das Ende des dritten Quartals 2022 fällt. Es könnte daher durchaus möglich sein, dass eigentlich eine Veröffentlichung im Verlauf dieses Quartals angedacht ist – also zwischen dem Juli und dem September nächsten Jahres. Eine Stellungnahme seitens Sony zu diesem Thema steht bisher aus.