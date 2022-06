God of War Ragnarök: Release-Termin wohl im November

Sehr gute Nachrichten für alle PlayStation-Fans: Laut gut unterrichteten Quellen bei Bloomberg.com wird Kratos' Rückkehr wohl noch diesen November stattfinden, also rund zwei Monate nach der von The Last of Us.Na, habt ihr die Ankündigung des The Last of Us -Remakes schon richtig verdaut, inklusive des Versprechens, dass Joel und Ellie schon am 2. September ihr technisch aufgebrezeltes Abenteuer auf PS5 erleben werden? Ihr müsst übrigens, Stand heute, nur noch 83 Mal schlafen, bis es soweit ist...Nun ist auch klarer, ob der potenziell wichtigste PlayStation-Release dieses Jahres – God of War Ragnarök – denn ebenfalls im Kalenderjahr 2022 erscheint. Der US-Nachrichtenkanal Bloomberg meint "ja" ( hier nachzulesen). Laut "drei Quellen" aus dem engeren Entwicklungsumfeld des Action-Abenteuers sollen die Arbeiten aktuell so gut vorangehen, dass von einer Veröffentlichung in diesem November auszugehen ist. Bloomberg widerspricht damit Vermutungen von u.a. GameReactor , dass Kratos und Atreus erst 2023 auf die Jagd gehen.Allerdings räumt selbst Bloomberg ein, dass bei einem Videospielprojekt dieser Größenordnung Verschiebungen natürlich weiterhin im Bereich des Möglichen sein. Die bloße Abwesenheits des Spiels vom z.B. Summer Game Fest reicht Branchenexperte Schreier aber nicht, um derzeit von einem Termin erst im nächsten Jahr auszugehen.