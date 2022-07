God of War Ragnarök: Gotterdämmerung ist am 9. November

Einen Mini-Trailer gibt es auch noch

Endlich ist die Katze aus dem Sack: God of War Ragnarök kommt noch in diesem Jahr – am 9. November 2022 ziehen Kratos und Atreus in den Kampf gegen Fenriswolf & Co. Und zwar zeitgleich auf PS4 und PS5.Am 11. Juni zitierten wir das Nachrichten-Outlet Bloomberg – God of War Ragnarök komme wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Jetzt haben wir, dank eines Posts auf dem US-amerikanischen PlayStation-Blog , endlich Gewissheit: Die Hack'n'Slay-Saga geht am 9. November in die nächste Runde.Was gibt es noch Neues? Reichlich Informationen zu den Limited Editions, die parken wir für euch der Übersicht halber aber in einer separaten Meldung . Ganz frisch ist auch noch der 31-sekündige (!) neue CGI-Trailer unten, in dem sich Vater und Sohn in die Schlacht stürzen und dem Fenriswolf entgegenstellen.