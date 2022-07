God of War Ragnarök: Inhalte von Special- und Jötnar-Edition vorgestellt

Jötnar und Collectors-Edition: Das ist drin

Die Digital Deluxe Edition

Die Collectors-Edition von God of War Ragnarök umfasst ein Steelbok und Vanir-Schnitzfiguren der Vanir-Brüder, die zu den Huldra-Brüdern aus der God of War -Collectors Edition passen sollen. Dazu gibt es ein Zwergen-Würfelset in einem Würfelbeutel im Yggdrasil-Design. Das Centerpiece der Collectors-Edition ist allerdings die 16-Zoll Replik von Mjölnir, Thors Waffe in God of War Ragnarök.Die Jötnar Edition erweitert den Inhalt um ein Pin-Set, den Soundtrack auf 7-Zoll-Viny, einen legendären Draupnir Ring und eine Stoffkarte von Yggdrasil. Zudem ist statt dem Zwergen-Würfelset Broks Würfelset in etwas anderer Farbgebung dabei.Spiel-Discs umfassen die Collectors- und Jötnar-Editionen nicht. Obwohl Steelbooks beigelegt sind, sind die Spiele nur als digitaler Download-Code enthalten. Somit können auch Besitzer der PS5 Digital Edition bedenkenlos zugreifen.Zusätzlich zu den genannten inhalten umfassen Collectors- und Jötnar-Edition auch die Inhalte der Digital Deluxe Edition. Hier finden sich neben dem Spiel auch Rüstungen und Waffenteile wie die Darkdale-Griffe für Chaos-Blades und Leviathanaxt. Dazu gibt es den digitalen Soundtrack, ein digitales Mini-Artbook ein Avatar-Sets sowie ein PlayStation 4 Theme.God of War Ragnarök wird am 9. November 2022 für PS4 und PS5 erscheinen. Die Vorbestellungsphase startet am 15. Juli um 10:00 Morgens.