God of War Ragnarök: Frische Infos zu Story und Gameplay veröffentlicht

God of War Ragnarök: Durch neun Reiche musst du gehen

Sony verrät uns über seine aktualisierte Produktseite etwas genauer, wohin die Geschichte mit God of War Ragnarök gehen soll. Außerdem gibt es ein paar allgemeinere Informationen zum Gameplay des Spiels.Zwar ist der Großteil der Informationen, die wir auf der Seite von Sony vorgesetzt bekommen, bereits seit einiger Zeit bekannt, dennoch lohnt sich ein genauerer Blick, der verrät, wie die Story in God of War Ragnarök rund um Kratos und Sohnemann Atreus, die wir auf ihrer Reise begleiten, aufgebaut sein wird. Nicht nur zur Größe der Karte, sondern auch den Kämpfen bekommen wir hier frisches Futter verpasst.Der Fimbulwinter, einer der unheilvollen Vorboten des Ragnarök, hat Chaos und Zerstörung in die Reiche von God of War Ragnarök gebracht. Gleich neun Stück soll es von diesen geben, durch die wir Kratos und Atreus navigieren dürfen. Dabei stoßen wir laut Sony auf verschiedenste Kreaturen, Monster und sogar nordische Götter, mit denen wir uns in voraussichtlich imposant inszenierten Gefechten die Streitäxte um die Ohren schlagen dürfen.Apropos Streitäxte: Zu den Waffen, Fähigkeiten und Kämpfen geben uns die Entwickler ebenfalls ein paar erste Infos. So sollen beide Protagonisten über eine Vielzahl neuer Talente verfügen, die uns im Kampf helfen sollen. Außerdem versprechen die zahlreichen Kämpfe, von denen die Rede ist, gegen die Monsterscharen eine ganze Menge Abwechslung. Neben den Chaosklingen greifen wir auf die Leviathan-Axt, die uns noch aus dem letzten God of War von 2018 bekannt sein dürfte, sowie den schützenden Wächterschild zurück.Neben den Informationen zum Inhalt des Titels können wir ab sofort einen Link zur Vorbestellung auf Sonys hauseigener Seite finden, mit dem wir den Titel bereits vor seinem Release am 9. November ordern können . Demzufolge kommt das neue God of War nicht nur in einer Standardvariante, sondern auch in der Digital Deluxe Edition. Darüber hinaus freuen sich Sammler über eine 240 Euro teure Collectors Edition, die wir bei Media Markt, Saturn und Co. vorbestellen können. Die Inhalte der Jötnar- und der Collectors Edition von God of War Ragnarök stellen wir dir hier vor