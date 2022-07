God of War Ragnarök: Artbook zum God of War.Sequel angekündigt

Ein Buch so umfangreich wie das Spiel selbst?





Screenshot - God of War Ragnarök (PS4, PlayStation5) Screenshot - God of War Ragnarök (PS4, PlayStation5)

Fans der beliebten Actionreihe um den grimmigen Götter-Schlächter und Mustervater können im November gleich zweifach voller Begeisterung mit dem bis zum Rand gefüllten Met-Krug anstoßen. Denn neben der geplanten Veröffentlichung von God of War: Ragnarök wurde nun auch ein Artbook für den November angekündigt, das exklusive Einblicke in die Entwicklung des Sequels geben soll.Nachdem vor einigen Wochen passend zum Release-Datum auch die Inhalte der Digital Deluxe-, Collectors- und Jötnar-Edition auf dem PlayStation-Blog vorgestellt wurden (die wir euch in diesem News-Beitrag zeigten), steht nun fest: Es wird zusätzlich ein Hardcover-Artbook erscheinen! Mit dieser großen Aufgabe wurde niemand Geringeres als der Comic-Verlag Dark Horse Comics beauftragt, der auch schon bei früheren PlayStation-Titeln wie Horizon Forbidden West gezeigt hat, dass er der Aufgabe gewachsen ist.Das Artbook beinhaltet auf 240 Seiten Concept-Artworks der von der nordischen Mythologie inspirierten Spielwelt, von Charakteren, Kreaturen und Artefakten; dazu Kommentare zur chronologischen Entwicklung des Titels.Dabei erscheint The Art of God of War Ragnarök ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) in zwei verschiedenen Ausführungen, der Standard- und der Deluxe-Version. Die Deluxe Edition beinhaltet zusätzlich ein thematisch bedrucktes "Clamshell-Etui" aus Kunstleder sowie ein Kunstportfolio mit zwei Lithografien. Beide Ausgaben lassen sich zum 29. November dieses Jahres vorbestellen, allerdings derzeit nur in englischer Sprache. Die Standard-Variante hat eine UVP von 49,99 Dollar, für die Deluxe-Edition müssen Interessierte 129,99 Dollar tief in den mit Hacksilber gefüllten Lederbeutel greifen.