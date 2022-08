God of War Ragnarök: Jetzt bekommt Kratos neue Moves - auch für seinen Schild

God of War Ragnarök: Animation Director "total geschmeichelt" – verspricht neue Schild-Moves





Just finished #PreyMovie and I can't wait to hear what @rafagrassetti thinks of it šŸ¤”. Oh and totally flattered that they got inspired by #GodOfWar for a certain shiled in the film šŸ˜‰šŸ‘ pic.twitter.com/AL1fMO4HcA



— Bruno Velazquez šŸŽ®šŸ•¹ (@brunovelazquez) August 6, 2022





Does this mean in Ragnarok, Kratos aka us fans get to use guardian shield to do the moves from prey moviešŸ˜ƒ



— Aswath Narayanan (@AswathSvnvK) August 6, 2022

In God of War Ragnarök bekommt Kratos eine ganze Reihe frischer Fertigkeiten spendiert. Nun verspricht ein Entwickler sogar neue Moves für den Schild, mit dem wir uns schützen.Dies verriet uns Bruno Velazquez, seines Zeichens Animation Director des SIE Santa Monica Studios, das am neuesten God of War -Teil arbeitet. Der Umstand, unter dem er die Information mit den Fans teilte, ist dabei aber besonders.Nachdem sich Velazquez am Wochenende den Sci-Fi-Actionfilm Prey angesehen hatte, der als Prequel zur populären Predator-Reihe gilt, fühlte er sich eigenen Aussagen zufolge "total geschmeichelt". Grund dafür war eine bestimmte Szene, in der ein spezieller Schild-Move, der von God of War inspiriert ist, zum Einsatz kam. Den dazugehörigen Mini-Ausschnitt lieferte er über einen Twitter-Post gleich mit. Im selben Atemzug beantwortete er auch die brennende Frage eines Fans bezüglich des neuesten Teils, God of War Ragnarök.Dieser wollte wissen, ob Kratos mit dem legendären Wächterschild im neuen God of War Ragnarök genau so coole Moves drauf hat, wie wir sie in Prey zu sehen bekommen. Natürlich ließ sich Velazquez nicht nehmen, seine Fans weiter anzuheizen. Er beantwortete die etwas scherzhaft gemeinte Frage ernst mit den Worten "Nicht ganz, aber du kannst viele neue Dinge mit dem beziehungsweise den Schildern im Spiel machen".Bereits in den vergangenen Wochen machten uns die Entwickler des neuesten God of War-Ablegers bereits mit dem Versprechen, Kratos würde über eine "Vielzahl neuer Fähigkeiten" verfügen, heiß auf den Wikinger-Weltuntergang. Auch Sohnemann Atreus wird verschiedene Möglichkeiten an die Hand bekommen, zu kämpfen. Inwiefern der schützende Schild dabei eine Rolle spielt, ist allerdings nicht ganz klar. Dank Sony wissen wir allerdings schon seit dem vergangenen Monat, wohin die Reise mit God of War Ragnarök hingeht, was Story und Gameplay anbelangt