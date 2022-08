God of War Ragnarök: Neues Video Myths of Midgard veröffentlicht

God of War Ragnarök: Felicia Day erzählt Vorgänger nach

Die Veröffentlichung von God of War Ragnarök naht und immer noch trudeln neue News und Besonderheiten ein. Nun hat Sony ein neues Recap-Video mit dem Titel Myths of Midgard herausgebracht.Dabei handelt es sich vor allem um eine praktische Gedächtnisstütze vor dem Release des neuen Teils. In Myths of Midgard wird nämlich die Geschichte von God of War von 2018 zusammengefasst. Da das Spiel also schon einige Jahre alt ist und die ein oder andere Stunde in Anspruch genommen haben dürfte, sollten sich alle Fans die knapp sieben Minuten einmal zu Gemüte führen:Aber auch wer sich noch wunderbar an jedes noch so kleine Handlungsdetail erinnern mag, sollte ruhig einen Blick riskieren. Denn Myths of Midgard kommt zu großen Teilen als aufwendig gestalteter, animierter Bildband daher, mit zahlreichen schönen Zeichnungen von Schlüsselmomenten der Geschichte.Dazu gibt es auch kurze Realfilmszenen, in denen Schauspielerin Felicia Day (unter anderem bekannt als Charlie Bradbury aus der Serie Supernatural) aus dem Buch vorliest. Unterstützung erhält sie zwischendurch auch vom geschwätzigen Kopf Mimir (gesprochen von Alastair Duncan).God of War: Ragnarök erscheint nach aktuellem Kenntnisstand am 9. November 2022 und wird unter anderem neue Tricks für Kratos‘ Schild mitbringen.