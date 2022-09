God of War Ragnarök: Neuer Trailer nimmt uns mit in das stimmige Svartalfheim

God of War Ragnarök: "Mehr Abwechslung und Vertikalität"

Ein brandneuer Trailer zu God of War Ragnarök entführt uns in das eindrucksvolle Zwergenreich Svartalfheim. Anstatt aufregenden Kämpfen steht diesmal das Setting im Vordergrund.Während das Gebiet im vorherigen God of War-Teil noch nicht für uns betretbar war, schauen wir Kratos und Sohnemann Atreus nun vorab dabei zu, wie sie ihre ersten Schritte in dem besonders atmosphärischen Areal machen. Es gehört zu den neun Reichen, die wir in God of War Ragnarök erkunden dürfen.Die Spielszenen, die wir im neuen Trailer von God of War Ragnarök serviert bekommen, geben uns einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie wunderschön und detailliert das Setting des Spiels ausfallen soll. Zu Beginn des Videos sehen wir eine verschlungene Wasserstraße und mehrere Bauten, die den eindrucksvollen Erfindergeist der Zwerge demonstrieren sollen. Hier stoßen wir vor allem auf Minenschächte oder Wasserwege, durch die wir Kratos und seinen Sohn navigieren müssen.Darüber hinaus stoßen wir auf komplexere Rätsel, die wir lösen müssen, um in dem Gebiet weiter voranzuschreiten. Dabei muss unser Held nicht selten seine Fähigkeiten abrufen, um in God of War Ragnarök allerhand Hindernisse zu überwinden. Beispielsweise sehen wir, wie Kratos mit seiner Leviathan-Axt und der neuen Fähigkeit Frost Awaken Geysire einfriert, während seine Chaosklingen nun kurzerhand Umgebungselemente wie etwa ein paar Tontöpfe zertrümmern können. Atreus hilft uns darüber hinaus mit schwer zugänglichen Objekten."Wir wollen das Gameplay in den Leveln weiterentwickeln - mehr Abwechslung und Vertikalität. In Svartalfheim gibt es eine Menge Orte, die man innerhalb eines Reiches aufsucht. Es ist so viel Inhalt" erklärt der leitende Level Designer James Riding gegenüber den Kollegen von Game Informer. Zuletzt versprachen die Entwickler, in God of War Ragnarök für noch abwechslungsreichere Kämpfe zu sorgen . Beispielsweise mit den neuen Schild-Moves, über die sich Kratos im nächsten Teil freuen darf . Darüber hinaus sind bereits jetzt einige Informationen zum Gameplay und der Story von God of War Ragnarök bekannt