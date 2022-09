God of War Ragnarök: Neuer Trailer zeigt die Zugänglichkeits-Features

Über 60 Einstellungsmöglichkeiten

Welche Erleichterungen Spieler mit kognitiven oder anderen Einschränkungen im neuen Teil der God-of-War-Serie erwarten können, zeigt ein neuer Trailer, der die vielen Möglichkeiten zur Anpassung vorstellt.Nach der beispielhaften Implementierung zahlreicher Optionen zur Verbesserung und Anpassung der Zugänglichkeit bei " The Last of Us Pt.2 " ziehen nun immer mehr Entwickler nach und bieten viele Möglichkeiten an, dass Spiel auf die eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse zuzuschneiden. Denn auch im kommenden God of War Ragnarök kommen viele der Hilfs-Funktionen zum Einsatz.So soll die neue Reise von Kratos und Sohn Atreus mit über 60 unterschiedlichen Optionen erscheinen, die Spielern mit weniger ausgeprägten Fähigkeiten am Gamepad oder Spielern, die mit Hör- oder Sehproblemen auskommen müssen, eine ähnliche Spielerfahrung bieten soll, wie einem Zocker ohne jedwede Einschränkungen.Im Video werden zahlreiche Zugänglichkeits-Features ausführlich gezeigt und vorgestellt. Auto-Sprung, vereinfachte Puzzles, schnelle Drehungen, einfachere Eingaben für bestimmte Manöver, Navigationshilfen, verbesserte Funktionen für die Lesbarkeit von Texten und Bildschirmanzeigen, Audio-Hilfen und verschiedene Kontrast-Modi sind nur einige der Hilfestellungen, die den Weg in das Spiel finden werden.Laut der verantwortlichen UX-Designerin Mila Pavlin von Sony Santa Monica geht es bei den neuen Optionen vornehmlich um die Aufhebung von Einschränkungen beim Sehen, Hören, dem kognitiven Verständnis und der Motorik.God of War Ragnarök ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) erscheint am 9. November für PS4 und PS5.