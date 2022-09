God of War Ragnarök: Sony zeigt neuen Story-Trailer

Die Story von God of War Ragnarök

Vielversprechendes Gameplay

Rund ein Jahr ist es her, dass Sony den ersten Reveal-Trailer für God of War Ragnarök zeigte. Nun endlich zeigt der Publisher die beiden komplexen Protagonisten in neuem Licht.Schon seit Monaten kursieren Gerüchte um den neuen Teil der Kratos-Saga. Auch Sony selbst streute vereinzelt Informationen über das, was uns in dem für Anfang November angesetzten Game erwartet. Gemeinsam ihrem Sohn macht sich die griechisch-mythologische Personifikation der Macht und rohen Gewalt auf die Suche nach Týr. In der Edda ist er als Gott des Kampfes und Sieges benannt, doch gilt er auch als Bewahrer des Rechts. Das zumindest ist der Stand von Anfang letzten Jahres. Doch wie geht es weiter?Im Rahmen der State of Play im September zeigte der japanische Videospiel- und Konsolenkonzern nun einen weiteren Abschitt der Reise von Kratos und Atreus, alias Loki. Offenbar haben sie Týr gefunden – und mit ihm auch neue Aufgaben. Denn das nordische Gegenstück zum römischen Kriegsgott Mars stellt ihre Motive, ihr Wissen und ihre ganze Suche in Frage.Es erweckt den Anschein, als würden wir mit dem neuen Spiel der God of War-Reihe eine Art Rollentausch erleben. Denn mit dem Wissen um seine Abstammung, das Atreus gen Ende des letzten Teils erlangte, scheint er sich im Norden heimischer denn je zu fühlen und übernimmt die Führung. Als Kratos folgen wir ihm, um zu erfahren, ob wir unser Schicksal selbst in der Hand haben oder es durch die Prophezeiung gebunden ist.Abseits der zahlreichen Story-Andetungen zeigt uns der neue Story-Trailer auch gewohnt atemberaubende Kämpfe mit altbekannten Waffen und neuen Gegnern. Mit den Klingen des Chaos und der Leviathan-Axt können sich Spieler ab dem 9. November 2022 durch betörende Welt kämpfen – alles im Glanz eindrucksvoll moderner Grafik.Das bisher gezeigte Material lässt uns auf einen würdigen Nachfolger für das 2018 veröffentlichte God of War hoffen.Die mit dem Amazon-Logo gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn man auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen keine zusätzliche Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.