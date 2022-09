God of War Ragnarök: Termine für Pre-Load und Test-Embargo

Wann kommen die Tests?

Für den 9. November haben nicht wenige Spieler bereits Urlaub beantragt. Anstatt auf die Kanaren geht es jedoch auf eine neue Reise mit Kratos und Filius Atreus. Nun ist bekannt, wann der Pre-Load starten kann.Die PS4-Version des kommenden Playstation-Hits God of War Ragnarök ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) wiegt rund 90 Gigabyte die PS5-Variante sollte dank fortgeschrittener Komprimierungstechniken etwas kleiner ausfallen. Dennoch freuen sich Spieler, dass der Pre-Load bereits ab dem 2. November erfolgen kann. So kann dann pünktlich zum Release losgespielt werden.Üblicherweise gilt bei Spiele-Reviews: Je später und näher am eigentlichen Release des vom Hersteller verhängte Embargos, desto mickriger dürften die Wertungen ausfallen. Bei God of War Ragnarök gibt es dahingehend offensichtlich keinen Grund zur Sorge. Sony stellt sich mit breiter Brust auf und gibt die Spiele-Tests schon eine satte Woche früher frei.Klar, wenn es 90er regnet, dann dürfen das viele Spieler gerne schon vorher wissen. Im neuen Abenteuer des bärbeißigen Väterchen-Frust, der abermals von seinem Sohn begleitet wird, stellen sich die beiden nicht nur dem eiskalten Fimbulwinter, sondern bekommen es mit den echten Schwergewichten der nordischen Mythologie zu tun – nebenbei muss natürlich die Götterdämmerung Ragnarök aufgehalten werden, die sich wie ein drohender Schatten ankündigt.Da schon das Vorgängerspiel mit Preisen und Lobpreisungen überhäuft wurde, steht es eigentlich außer Zweifel, dass mit God of War: Ragnarök der nächste riesengroße Actiontitel auf PS4- und PS5-Spieler wartet.