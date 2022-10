God of War Ragnarök: Spielzeit und US-Altersfreigabe enthüllt

God of War Ragnarök: Deutlich mehr Sidequests

Nur noch einen Monat dauert es, bis mit God of War Ragnarök das nächste Abenteuer von Kratos erscheint. Dazu machen jetzt die geschätzte Spielzeit und die US-Alterseinstufung im Netz die Runde.Das geht jedenfalls unter anderem aus einem Bericht bei Insider Gaming unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen hervor. Demnach soll es in etwa 40 Stunden dauern, um in der Fortsetzung wirklich alles gesehen und gemacht zu haben.Schätzungen nach sollen dabei 20 Stunden allein für die Hauptgeschichte benötigt werden, was in etwa dem Umfang des Vorgängers entspräche. Dreieinhalb Stunden würden den Informationen nach allein die Zwischensequenzen einnehmen, der Rest sei für das tatsächliche Gameplay reserviert.Die übrigen 20 Stunden sollen optionale Inhalte in Anspruch nehmen, wobei circa eine Stunde an Cutscenes vorkommen werden und 19 Stunden reines Spiel sein sollen. Das würde bedeuten, dass die Sidequests bei God of War Ragnarök knapp acht bis neun Stunden umfangreicher ausfallen als noch zuvor, wenn man die Angaben bei How Long To Beat als Vergleich heranzieht . Natürlich handelt es sich nur um ungefähre Angaben, da es letztendlich vom individuellen Spielstil abhängt, wie lange man tatsächlich dafür braucht.Zudem ist jetzt die Alterseinstufung der amerikanischen ESRB (Entertainment Software Rating Board) veröffentlicht worden. Dort verpasste man dem Spiel ein M-Rating für alle ab 17 Jahren und älter für „intensive Gewalt“ und „harte Sprache“.Der Beurteilung zufolge kommen unter anderem Äxte und verkettete Klingen vor, die im Kampf große Blutspritzer und Zerstückelungen der Gegner zur Folge haben. Finishing Moves zeigen von ganz nah, wie sie aufgespießt werden und wiederholte Axt-Angriffe sorgen für Enthauptungen. Zudem würden wiederholt Schimpfwörter fallen.Das dürfte also ganz wie erwartet sein. Eine Alterseinstufung der hiesigen USK liegt allerdings noch nicht vor. Sollte aber God of War von 2018 ein Indikator sein, dann dürfte eine Einschätzung ab 18 Jahren sehr wahrscheinlich sein. Deutlich abwechslungsreichere Kämpfe wurden bereits in Aussicht gestellt, in denen es sicher äußerst rabiat zur Sache gehen wird. God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS4 und PS5.