God of War Ragnarök: Dicker Day-One-Patch aufgetaucht

Keine Informationen zum Inhalt

Sony Santa Monicas God of War Ragnarök soll allem Anschein nach ein besonders großes Day-One-Update erhalten. Es soll bereits auf die PSN-Server gespielt worden sein und auf Versionsnummer 1.01 hören.Dies berichtet zumindest der Twitter-Auftritt von PlayStation Game Size. Laut jenem könnt ihr euch, solltet ihr euch für die Disc-Variante von God of War Ragnarök entscheiden, auf einen etwa 18 Gigabyte großen Download zum Launch am 9. November einstellen.Das Portal gibt dabei ebenfalls an, dass es sich bei dem Update um eines handeln würde, welches lediglich für die PS4-Version des kommenden Action-Adventures gedacht ist. Hinweise auf eine PS5-Version von Patch 1.01 sind zwar bislang nicht bekannt, jedoch durchaus vorstellbar.Bei der Größe des Updates kommen Spieler mit einer schwachen Internetverbindung vermutlich bereits jetzt ins Schwitzen. Doch es soll eine Möglichkeit geben, den fast 20 Gigabyte großen Patch schon vorab mit der Hilfe eines Preloads auf die Konsole zu hieven. Dieser ist für Besitzer der digitalen Version bereits ab dem 2. November verfügbar.Habt ihr euch für jene entschieden, bleibt euch also eine ganze Woche Zeit, euch den Patch in aller Ruhe auf die PlayStation zu ziehen. Doch dies hilft euch vermutlich nicht viel, solltet ihr euch aus dem Grund einer geringen Downloadrate eurer Internetverbindung überhaupt erst gegen die digitale Variante vom neuen God of War-Teil entschieden haben.Welche Inhalte oder Fixes sich genau hinter dem massiven Update verbergen, wissen wir bislang leider nicht. Anders sieht es bei der Spielzeit und der Altersfreigabe von God of War Ragnarök aus. Am 9. November dürfen digitale Kunden dann endlich in die Welt von God of War Ragnarök eintauchen. Habt ihr euch die Disc-Version vorbestellt und trifft diese bereits etwas früher bei euch zuhause ein, so könnt ihr das Spiel auch schon vor seinem offiziellen Release starten.