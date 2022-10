God of War Ragnarök: Pubertät von Atreus-Sprecher erschwerte Entwicklung

God of War Ragnarök: Pubertät als Endgegner

Vorbereitungen für den Release-Termin von God of War Ragnarök

Bei der Produktion eines Videospiels müssen sich Entwickler und Teammitglieder den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen, da ist God of War Ragnarök keine Ausnahme.Das ausgerechnet Pubertät sich beim Versuch, Kratos und Atreus auf ihr zweites Abenteuer zu schicken, in den Weg stellen würde, ist schon ein eher ungewöhnliches Problem. Zumindest so lange, bis man an die Synchronarbeit mit heranwachsenden Teenagern denkt – ein neues Video zu God of War Ragnarök wirft einen Blick hinter die Kulissen.Die Entwickler von God of War Ragnarök standen nämlich mit einem Mal vor einer ziemlichen Herausforderung, als sie feststellten, dass sich die Stimme vom Atreus-Sprecher Sunny Suljic durch seine Pubertät rapide ändert – ein Umstand, der die Arbeit am Set natürlich erheblich erschwerte. Die leitende Dialog-Designerin Jodie Kupsco erzählt:„Unser Schauspieler für Atreus, Sunny [Suljic], ist ein Teenager und seine Stimme hat sich in den Jahren, die wir an diesem Titel arbeiten, drastisch verändert. Wir mussten die Performance etwas ausgleichen, damit es sich anhört, als wenn es in einer kurzen Zeit stattfindet. Das war eine einzigartige Herausforderung.“Auch sonst war die Arbeit an God of War Ragnarök dank externer Umstände wie der Corona-Pandemie kein Zuckerschlecken. Senior Producer Ariel Angelotti berichtet von der Organisationsakrobatik, mit der man die Anzahl der Darsteller am Set geringhielt, beispielsweise in dem wenige Schauspieler mehrere Rollen vertraten. Trotzdem ist man mit dem Ergebnis mehr als zufrieden:“Wir haben vermieden, bei der Story, die wir erzählen wollten, aufgrund der Pandemie und den Einschränkungen, mit denen wir arbeiten mussten, Kompromisse einzugehen. Es wurden keine Zwischensequenzen geändert, wir haben immer noch die gleichen Charaktere im fertigen Spiel. Wir mussten nur ein bisschen kreativ damit umgehen, wie wir die Inhalte aufnehmen.“Auch Spieler stehen angesichts der baldigen Veröffentlichung von God of War Ragnarök vor ein paar Herausforderungen, beispielsweise wann genau sie den Pre-Load starten können und wie viel Zeit sie für den überaus dicken 18 GB Day-One-Patch einplanen müssen. Da der erst am Release-Tag am 9. November verfügbar sein wird, ist ein bisschen Geduld vonnöten.Die 90 GB Spielgröße (PS4-Version) können dank des Pre-Loads ab dem 2. November aber rechtzeitig heruntergeladen werden, damit dem frühen Startschuss am Veröffentlichungstag nichts mehr im Wege steht. PlayStation 4- und 5-Spieler dürfen sich dann in God of War Ragnarök auf den zweiten und letzten Teil der Saga von Kratos und Atreus freuen.