God of War Ragnarök: Doppelt so viel Speicherplatz benötigt wie beim Vorgänger

Nachdem nun mittlerweile die ersten Tester ihre Hände an God of War Ragnarök legen durften, wissen wir genau, wie es um den benötigten Speicherplatz auf eurer Festplatte steht.So ist bereits bekannt, dass die Downloadgröße von God of War Ragnarök jene seines Vorgängers aus dem Jahre 2018 bereits um das Doppelte übersteigt. Über 118 Gigabyte soll der neue Teil des actionreichen Abenteuers schwer sein.Verglichen dazu erscheint die einstige Downloadgröße von God of War , die bei etwa 45 Gigabyte lag, eher mickrig. Bei der zuvor genannten Größe von 118 GB handelt es sich streng genommen um die der PS4-Version, wie der aufmerksame Beobachter NoeL über Twitter zeigt. Doch auch die PS5-Version dürfte sich an der Angabe zumindest orientieren.Der benötigte Plattenplatz kommt dabei allerdings wenig überraschend: Erst vor wenigen Tagen erklärte das Entwicklerstudio von Sony Santa Monica, dass God of War Ragnarök sogar noch mächtiger geworden ist als ursprünglich geplant war, was seinen Inhalt anbelangt.Man diskutierte intern sogar eingangs, ob man die gesamte Saga nicht lieber in einer Trilogie erzählen solle, oder sie doch in lediglich zwei Titeln abhandelt. Informationen über die ungefähre Spieldauer und zur Altersfreigabe von God of War Ragnarök bekamen wir erst jüngst: Etwa 20 Stunden soll die Hauptstory dauern, mit allen Nebenquests sind es dann ungefähr 40 Stunden.Schon vor wenigen Wochen stand die Downloadgröße von God of War Ragnarök im Raum und wurde auf etwas weniger als 100 Gigabyte beziffert. Dank des dicken Day-One-Patches, der erst kürzlich auf die PSN-Server gespielt wurde , überschreitet der Titel diese Marke nun noch vor seinem offiziellen Release am 9. November.