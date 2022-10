God of War Ragnarök: Bietet vier verschiedene Grafikmodi zum Release

God of War Ragnarök: Von 30 bis 120 FPS

Die unterschiedlichen Modi stehen auf der PlayStation 5-Version des Actionspiels parat und präferieren entweder hohe Bildwiederholraten oder Bildqualität. Die Entscheidung darüber liegt dabei bei euch und eurem Fernseher:

Auflösung bevorzugt: 4K bei 30 FPS

Auflösung bevorzugt (High Frame Rate On): 4K bei 40 FPS

Performance bevorzugt: 60 FPS (Auflösung unbekannt)

Performance bevorzugt (High Frame Rate On): Bis zu 120 FPS (Auflösung unbekannt)

God of War Ragnarök: Spielzeit, Größe und Patch

In den letzten Wochen kam es zur heißen Debatte um Grafikmodi bei Next-Gen-Konsolenspielen: Gotham Knights verzichtet darauf , während The Callisto Protocol die Features unterstützt Das bald erscheinende God of War Ragnarök schließt sich da Letzterem an. Die australischen Kollegen von Press Start durften bereits Hand an die fertige Version legen und berichten, dass Kratos' Abenteuer gleich über vier verschiedene Grafikmodi verfügt.Für die High Frame Rate-Optionen benötigt ihr einen Fernseher mit HDMI 2.1, um die Einstellung aktivieren zu können. Darunter stehen nur die beiden anderen Modi zur Verfügung.Gemäß Press Start soll die Auflösung bei den Performance-Modi auch nicht extrem heruntergeschraubt werden, um die entsprechenden Bildwiederholraten zu erzielen. Eine genaue Aussage über die verwendete Auflösung gibt es aber derzeit noch nicht.Aktuell tauchen viele Informationen zu God of War Ragnarök auf, die auf ein weiteres großes Spiel hindeuten. Groß ist hierbei ziemlich genau zu nehmen, denn zumindest auf der PlayStation 4 wird der Ausflug mit Kratos satte 118 GB Festplattenspeicher für sich beanspruchen . Dies hat das Spiel unter anderem dem Day One Patch zu verdanken, der erst vor wenigen Tagen auf die PSN-Server hochgeladen wurde.Auf der anderen Seite wächst auch die Spielzeit. Aktuellen Angaben zufolge soll God of War Ragnarök bis zu 40 Stunden eurer Zeit verschlingen, sofern ihr sämtliche Aufgaben erledigt. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich frühestens am 9. November zeigen, wenn God of War Ragnarök für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint