God of War Ragnarök: Neuer Launch-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

God of War Ragnarök: "Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt"

Sony Santa Monica sorgt vor dem anstehenden Release von God of War Ragnarök mit einem knappen Launch-Trailer noch einmal mächtig für Stimmung unter den geduldig wartenden Fans.Während die Veröffentlichung also immer näher rückt, bekommen wir noch einmal aufregenden Stoff in Form eines rund 30-sekündigen Clips auf YouTube serviert. Am 9. November ist es schon soweit, dann dürfen wir uns den actiongeladenen Abenteuern, mit denen God of War Ragnarök aufwarten will, stellen.Mit diesen epischen Worten und dem darauffolgenden Zusatz, dass wir "unser eigenes Schicksal" schmieden würden, schließt der brandneue Launch-Trailer zu God of War Ragnarök ab. Vorher werden uns noch einmal einige auf Hochglanz polierte Spielszenen präsentiert, die uns das Warten nicht gerade vereinfachen dürften.In der Videobeschreibung heißt es darüber hinaus: "Sucht mit Kratos und Atreus nach Antworten auf einer mythischen Reise vor der prophezeiten Schlacht, die die Welt beenden wird. Währenddessen beobachten die Augen Asgards jeden ihrer Schritte ..."Auch, wenn die Spannung so schon fast ins Unermessliche steigt, haben wir noch ein paar schlechte Neuigkeiten zu God of War Ragnarök: Der beliebte Foto-Modus lässt sogar noch etwas länger auf sich warten als das eigentliche Spiel selbst.