God of War Ragnarök: Das sind die 5 verschiedenen Schwierigkeitsgrade

God of War Ragnarök: Ist es zu schwer... macht es euch leicht!

Give Me Story: einfachster Schwierigkeitsgrad

Give Me Balance: ausgewogener Schwierigkeitsgrad

Give Me Grace: zwischen Story und Balance

Give Me No Mercy: ähnlich wie der herausfordernde Give Me A Challenge-Modus des Vorgängers

Give Me God of War: härtester Schwierigkeitsgrad für besonders Mutige

Für God of War Ragnarök wird es gleich fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade geben, die ihr je nach Belieben wechseln können sollt. Und auch, was sich hinter ihnen verbirgt, wissen wir.Während es im Vorgänger noch vier verschiedene waren, stehen uns die fünf von God of War Ragnarök direkt zur Verfügung und lassen sich sogar während der laufenden Spiel-Session wechseln. Dies verrieten die Entwickler von Sony Santa Monica während eines Live-Q&As auf ihrem offiziellen Discord-Kanal Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade in God of War Ragnarök sollen sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit bekommt, das Spiel in seinem eigenen Tempo und angepasst an sein eigenes Können durchspielen kann. Sie erinnern an jene, die wir im ersten Teil zur Auswahl hatten, allerdings nahmen die Entwickler eine kleinere Änderung am härtesten von ihnen vor. Wie Game Director Eric Williams verriet, sollen wir folgende Schwierigkeitsstufen vorfinden:Gerade der sogenannte Give Me Story-Modus dürfte für Casual-Spieler, die keine Lust auf schier endloses Scheitern, wie es beispielsweise in den Dark Souls -Titeln der Fall ist, eine Genugtuung sein. Wem das zu einfach ist, der hat die Möglichkeit, die Schwierigkeit weiter in die Höhe zu schrauben. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr bereits einen Spielstand begonnen habt. Lediglich, wer vom härtesten Modus nach unten geht, kann anschließend nicht zu ihm zurückkehren.An diesem wurden auch einige Anpassungen vorgenommen: Wer sich dem Give Me God of War-Schwierigkeitsgrad zu stellen vermag, den erwartet zu Beginn ein etwas softerer Einstieg als es noch bei God of War im Jahre 2018 der Fall war. Die Schwierigkeit steigt mit der Zeit stetig an, damit wir uns erst einmal etwas warm machen dürfen, bevor der Fimbulwinter uns mit seiner eisigen Hand fest umschlingt. Neben den frei wählbaren Schwierigkeitsgraden stellt euch God of War Ragnarök auch vier verschiedene Grafik-Modi zur Auswahl.