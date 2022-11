God of War Ragnarök: Neues Feature überlässt euch die Wahl, wie Kratos aussieht

God of War Ragnarök: Transmog für Kratos

Bereits in God of War von 2018 habt ihr mit Kratos mehr oder weniger regelmäßig neue Ausrüstung gefunden. Wart ihr optisch mit der nicht zufrieden, musstet ihr in den sauren Apfel beißen. Im Nachfolger wird das anders, wie Sony Santa Monica während eine Fragerunde auf dem Studio-eigenen Discord-Kanal bekannt gab.Auch in God of War Ragnarök werdet ihr Kratos immer wieder mit neuen Ausrüstungsgegenständen austatten können, die bestimmte Werte verbessern. Gefällt euch hierbei die Optik nicht, könnt ihr diese nun anders als noch in God of War austauschen – ein Transmogsystem macht es möglich.Die Existenz eines solchen Systems bestätigte Mihir Sheth, der Leiter des Kampfdesigns von God of War Ragnarök, während der Fragerunde. Auf die Frage eines Fans, ob es ein Rüstungs-Transmogsystem geben würde, antwortete Mihir: "Die kurze Antwort lautet: Ja. Es gibt eine Möglichkeit, dies zu tun... es ist im Spiel enthalten."Details ließ er sich aber nicht entlocken. Demnach ist zurzeit noch unklar, wie das Transmogsystem genau funktioniert. Benötigt es zuvor entsprechende Materialien, um Kratos einen anderen Look zu verpassen oder kann jederzeit das Outfit gewechselt werden?Die Antwort darauf gibt es spätestens am 9. November, dem Releasetermin von God of War Ragnarök für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Dabei könnt ihr euch auf ein entsprechend großes Abenteuer einstellen, bei dem ihr selbst festlegt, wie schwer es wird