God of War Ragnarök: Neues Werbevideo lässt Ben Stiller in die Rolle von Kratos schlüpfen

God of War Ragnarök: Was Eltern und Kinder von Kratos und Atreus lernen können

Mit Infodauerfeuer auf der Zielgeraden

Noch genau eine Woche dauert es, bis God of War Ragnarök erscheint und wer genau hinhört, der kann bereits die Schwingungen von Kratos‘ Axtwurf in der Luft spüren.Weil Sony sich aber nicht auf obskure Luftpost, sondern lieber auf zeitgemäßes Marketing im Internet verlässt, gibt es auf YouTube ein neues Werbevideo zum PlayStation-exklusiven Action-Abenteuer. Statt einem Gameplay- oder Cinematic-Trailer bekommt ihr dort allerdings echte Schauspieler zu sehen, darunter Ben Stiller und John Travolta.Das Werbevideo steht unter dem Motto „Elternsein ist harte Arbeit“ und wer God of War (2018) gespielt hat, der kennt die zunächst schwierige Beziehung von Kratos und seinem Sohn Atreus, die sich erst durch das gemeinsame Überwinden vieler Hindernisse zu einem innigen Verhältnis verbessert.Ähnlich ist es oft auch im echten Leben – metaphorisch gesprochen zumindest, denn Götter töten und die neun Reiche bereisen stehen bei den meisten Eltern wohl nicht auf der Tagesordnung. Um über die Schwierigkeiten der Eltern-Kind-Beziehung zu sprechen und wieso God of War in diesem Bereich so präsent ist, dazu hat sich Schauspieler Ben Stiller in das Outfit von Kratos geworfen und ein paar Gäste eingeladen.Mit dabei ist passend zum Thema sein Sohn Quinn und auch Schauspielkollege John Travolta sowie Basketballlegende Lebron James haben ihre Kinder mitgebracht. Mit viel Witz und Selbstironie sprechen die drei Stars über das Elternsein und bekommen zynische Kommentare von ihren Sprösslingen ab so wie Ella Travoltas „Du bist alt und du hast eine Glatze“ an ihren Vater, der daraufhin „Genau wie Kratos!“ ausruft.Weil das neue und letzte Abenteuer von Vater-Sohn-Gespann Kratos und Atreus in einer Woche auf der PlayStation 4 und 5 landet, hält sich Sony abseits der amüsanten Werbeaktion aber auch nicht mit Infos zum potentiellen Blockbuster zurück.So enthüllte man vor kurzem erst ein neues Feature , mit dem ihr Kratos‘ Rüstungsoptik anpassen könnt, verriet die fünf verschiedenen Schwierigkeitsgrade für Axtenthusiasten und nordische Neulinge und gab den benötigten Speicherplatz preis. Demnach verlangt God of War Raganarök mit 118 GB mehr als doppelt so viel Festplattenspeicher wie sein Vorgänger – ein echtes Schwergewicht!