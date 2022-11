God of War Ragnarök: Video-Test: Das PlayStation-Meisterwerk in bewegten Bildern

Mehr als vier Jahre hatte Sony Santa Monica Zeit, (s)ein herausragendes Spiel zu übertreffen: Das 2018er God of War war schon extrem gut: umfangreich, superschick, spannende Geschichte, starkes Kampfsystem. Kann God of War Ragnarök ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) das wirklich toppen? Ohne den „Alles auf links“-Reboot-Bonus? Die Antwort ist so klar und donnernd wie Kratos Stimme: Ja! Ragnarök ist nicht nur der bislang beste God-of-War-Teil geworden, sondern eines der beeindruckendsten und besten Games überhaupt. Am 9. November erscheint es für PS5 und PS4, wir haben jetzt schon den Video-Test für euch am Start – und verraten euch möglichst spoilerfrei, was diesen Titel so unfassbar gut macht.