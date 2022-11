God of War Ragnarök: Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Elden Ring – Das sagt die Presse!

God of War Ragnarök: Volle Punktzahl wohin das Auge reicht

Game Rant: 10

IGN: 10

Dexerto: 10

Gaming Bolt: 10

VG247: 5/5

Video Games Chronicle: 5/5

Twinfinite: 5/5

Trusted Reviews 5/5

Game Informer: 9,5

Destructoid: 9

Kratos erntet auch in Deutschland Lorbeeren en Mass

PC Games: 10

4Players: 97

Play3: 9,5

GamePro: 93

GameStar: 93

Eurogamer: Herausragend

JP Games: Herausragend

PlayCentral: Diamant-Award

Das Test-Embargo ist gefallen und der Damm ist gebrochen: God of War Ragnarök treibt auf einer Flutwelle von Traumwertungen und damit direkt den Game Awards entgegen.Mit einer Durchschnittswertung von 94 bei über 100 Reviews auf Metacritic dürfte God of War Ragnarök nämlich für viele ein heißer Kandidat für den Titel Spiel des Jahres sein. Am Ende wird es dann aber wohl auf ein direktes Kräftemessen mit Elden Ring hinauslaufen: From Softwares Rollenspiel verzeichnet mit der PC-Version ebenfalls 94 Punkte auf Metacritic, die PS5- und Xbox Series-Versionen schaffen es sogar auf 96.Doch bevor es um die im Dezember anstehende Preisverleihung geht, darf sich God of War Ragnarök erst noch im Lob der Kritiker suhlen. Denn die Presse ist sich einig, egal ob hier in Deutschland oder international: Der Nachfolger zum Kratos-Reboot von 2018 ist ein echtes Brett. Infolgedessen hagelt es bei zahlreichen Magazinen die volle Punktzahl.Auf Metacritic sind etliche 100er-Wertungen zu finden, viele 90er und nur ein paar Ausreißer mit einer 8 vorne. Kein Test vergab etwas Schlechteres als eine 80, alle 117 gegenwärtig zu findenden Reviews sind positiv. Bei dem wertungsstarken Vorgänger waren hohe Noten abzusehen, Sony Santa Monica dürfte sich angesichts der Top-Wertungen dann aber doch noch einmal besonders stolz auf die Schultern klopfen.Auch hier in Deutschland vergibt man begeisterte 90er-Wertungen, für die volle Punktzahl hat es allerdings nur einmal gereicht. Gerade im deutschsprachigen Bereich verlassen sich viele Magazine allerdings nicht mehr auf Zahlen, sondern sprechen nur noch Empfehlungen aus – und von denen haben Kratos und Atreus einen ganzen Stapel bekommen.Auch unseren Tester Matthias konnte God of War Ragnarök mehr als begeistern: Der Testtitel „Ein Meilenstein der Videospielgeschichte“ kommt schließlich nicht von ungefähr. Was genau ihn am zweiten Teil der nordischen Saga so fasziniert hat, lest ihr natürlich in unserem Test . Eigene Erfahrungen und Meinungen bilden könnt ihr dann ab dem 9. November, wenn God of War Ragnarök exklusiv für PlayStation 4 und 5 erscheint.