God of War Ragnarök: Alle Trophäen und wie man sie verdient im Überblick

God of War Ragnarök: Welche PlayStation-Trophäen es gibt und wie ihr sie bekommt

The Bear and the Wolf – Sammle alle Trophäen

Ready For Commitment – Verbessere ein Rüstungsset vollständig

Ragnarök – Bekämpfe die (Spoiler)

Grave Mistake – Schlacht (Spoiler)

The True Queen – Schlacht (Spoiler)

Spartan Ways – Erinnere dich an die spartanischen Lehren

Fully Belly – Alle Äpfel von Idunn und Hörner von Blood Mead erhalten

Phlanx – Erhalte alle Schilde

Collector – Alle Relikte und Schwertgriffe erhalten

Dragon Slayer – Stelle das Drachenschuppen-Rüstungsset her

How It’s Going – Repariere das Amulett von Yggdrasil vollständig

Funeral For a Friend – Nimm an der Beerdigung teil

Full Gufa – Befreie die Hafgufas

Making Amends – Befreie die Lyngbakr

It Was a Good Day – Berge Mardöll

Invasive Species – Schließe alle Kraterjadgen ab

Besties – Streichle Speki und Svanna

Rightful Place – Bringe alle Lindwyrms zu Ratatoskr zurück

Pure of Hart – Gib die Hirsche der vier Jahreszeiten zurück

Trials By Fire – Schließe die Prüfungen von Muspelheim ab

The Florist – Sammle eine Blume in jedem der neun Reiche

The Librarian – Sammle alle Bücher

The Curator – Sammle alle Artefakte

How It Started – Rüste eine Verzauberung aus

Spit Shine – Werte ein Rüstungsteil auf

Knock Off the Rust – Kaufe einen Skill

A Grizzly Encounter – Bekämpfe die (Spoiler)

Blood Debt – Bekämpfe die (Spoiler)

Backyard Brawl – Bekämpfe die (Spoiler)

Root of the Problem – Schlacht (Spoiler)

The Cauldron – Zerstöre den Kessel von (Spoiler)

Off the Leash – Schlacht (Spoiler)

Comeuppance – Schlacht (Spoiler)

Better Together – Schlacht (Spoiler)

Rebel Leader – Bringe den Hammer der Rebellion zurück

New Friends – Hole Lundas Kugel

Wenige Tage vor dem offiziellen Release von God of War Ragnarök machen Listen der PlayStation-Trophäen, die es im neuen Teil zu ergattern gibt, die Runde. Gleich 36 Stück sind es.Mittlerweile wurde der Inhalt des Spiels wohl auch in der letzten Ecke des Internets geleakt . Wer keine Spoiler zu God of War Ragnarök möchte, der sollte ab hier möglicherweise nicht mehr weiterlesen. Allen anderen wird im Folgenden verraten, wie man an die begehrten Trophäen des Spiels gelangt.Verglichen zu God of War aus dem Jahre 2018 findet sich in Ragnarök eine Trophäe weniger, die ihr einheimsen könnt. Insgesamt erwarten euch eine Platin-Trophäe, vier goldene, 15 silberne und 16 Bronze Trophäen im Spiel. Um die Spoiler-Gefahr so niedrig wie möglich zu halten, wird in der folgenden Aufzählung auf konkrete Namen der Bosse und Ereignisse so gut es ging verzichtet.Da es keine schwierigkeitsbezogenen Trophäen im neuen Teil gibt, könnt ihr einfach den leichtesten der fünf Schwierigkeitsgrade von God of War Ragnarök wählen, wenn ihr euch auf die Jagd nach den glänzenden Pokalen für eure Sammlung begebt. Somit dürfte auch die Platin-Trophäe früher oder später in eurem virtuellen Regal stehen. Ob sich die lange Reise überhaupt lohnt, verrät unser ausgiebiger Test zu God of War Ragnarök vorab.