God of War Ragnarök ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) steht endlich in den Startlöchern – das Action-Adventure baut direkt auf den Geschehnissen des Vorgängers von 2018 auf. In diesem Video erklären wir euch die ganze God of War Story vor Ragnarök. Wer ist Kratos, warum hasst er die Götter und was ist im Reboot von 2018 eigentlich passiert? Nach unserem Video seid ihr fit für die nächste Götterdämmerung!