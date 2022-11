God of War Ragnarök: Erste Easter Eggs zu anderen PlayStation-Titeln entdeckt

God of War Ragnarök: Drei Easter Eggs erkennt ihr sicher

In God of War Ragnarök soll es eine ganze Menge, mehr oder weniger versteckte, Easter Eggs zu entdecken geben. Drei bereits bekannte verweisen auf andere Exklusivtitel von Sony.Natürlich wollen wir euch nicht vorabund euch die Chance lassen, die liebenswürdigen Referenzen im Spiel selbst zu entdecken. Wen das allerdings nicht stört, dem zeigen wir nachfolgend, wo sich Hinweise und Anspielungen auf weitere PlayStation-Exclusives in God of War Ragnarök versteckt haben.Die Liebe zum Detail, mit der Sony Santa Monica Kratos neueste Abenteuer entwickelt hat, erkennt man nicht erst auf den zweiten Blick. Dennoch sind es die kleinen, aber feinen Easter Eggs, die uns noch einmal daran erinnern, dass God of War Ragnarök sich in eine Liste populärer PlayStation 5-Titel einreiht, die allesamt mit einem ähnlich hohen Anspruch daherkommen.Das erste Easter Egg spielt auf die beliebte Horizon-Reihe an. YouTuber xGarbett entdeckte, neben weiteren Spielern, ein verdächtiges Buch, welches das bekannte Logo und eine Beschreibung der Spielwelt von Horizon inneträgt:Eine weitere Anspielung findet sich ebenfalls in einem der Gedichte von Kvasir wieder. Dieses Mal geht es um Death Stranding:Und ein ganz besonderer Titel darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Mit einer Referenz zu The Last of Us würdigt Kvasir einen der wohl beliebtesten PlayStation-Titel der vergangenen Jahre, der so nun auch seinen Weg in God of War Ragnarök findet:Dass sich auch God of War Ragnarök zu den gefeierten Games aus der Riege von Sony hinzugesellt, dürfte der internationalen Presse zufolge wohl kaum in Frage stehen . Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, legen wir euch unseren Test zu God of War Ragnarök an dieser Stelle wärmstens ans Herz . Und solltet ihr etwas Starthilfe in Midgard und Co. benötigen, haben wir hier spannende Einsteigertipps für euch parat.