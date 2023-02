God of War Ragnarök: Kratos knackt einen neuen Verkaufsmeilenstein

God of War Ragnarök: 11 Millionen Spieler werfen digitale Äxte





We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!



None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG



— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) February 1, 2023

Wie geht es mit God of War Ragnarök weiter?

Erst vor drei Monaten isterschienen und gehört schon jetzt zu den erfolgreichsten PlayStation-Spielen überhaupt. Diese Leistung konnte man nun noch einmal untermauern.Mittlerweile hat sich das aktuelle Abenteuer von Kratos nämlichseit seinem Release am 9. November 2022, wie Entwicklerstudio Sony Santa Monica bekanntgibt. Damit liegt man zwar immer noch hinter seinem Vorgänger zurück und konnte auchsowienoch nicht überbieten, befindet sich aber auf einem guten Weg.Zur Feier der Nachricht hat das Entwicklerstudio seine Freude auf Twitter mit einem passenden Gif geteilt: Dort formt Kratos mit seinen schwieligen Händen ein Herz, um sich bei all den treuen Fans zu bedanken, die den Verkaufserfolg von God of War Ragnarök möglich gemacht haben. Sony Santa Monica hat dann aber auch noch ein paar Worte des Dankes übrig:„Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass God of War Ragnarök offiziell mehr als 11 Millionen Exemplare verkauft hat. Nichts davon wäre ohne die Unterstützung unserer Fans möglich gewesen, daher danke, dass ihr mit uns auf diese Reise gegangen seid.“ Schon wenige Tage nach Release war die Fortsetzung zum Reboot von 2018 das PlayStation-Spiel, das am meisten Einheiten in der kürzesten Zeit verkauft hat.Trotzdem ist das Abenteuer von Kratos noch nicht zu Ende. Einen DLC bekommt God of War Ragnarök zwar nicht , dafür hat Sony Santa Monica andere Pläne für ihr Werk: Nachdem man noch im Dezembernachgereicht hatte, dürfen sich Fans im Frühling auffreuen.Die Verkaufszahlen weiter ankurbeln wird die Option zur erneuten Reise wohl nicht unbedingt, schaut man jedoch auf die Verkaufszahlen anderer Spiele, wird God of War Ragnarök wohl noch die ein oder andere Million in den nächsten Monaten an die Spielerschaft bringen. Es bleibt spannend, wann beziehungsweise ob man den Vorgänger schlägt, der im vergangenen November bei 23 Millionen verkauften Exemplaren lag.