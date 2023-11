God of War Ragnarök: Laut Gerüchten wird noch dieses Jahr ein DLC angekündigt

God of War Ragnarök: DLC-Ankündigung angeblich noch 2023

God of War Ragnarök: Atreus als Solo-Auftritt?

ist vor wenigen Wochen erschienen, da stellt sich natürlich die Frage: Wie geht es nun für Sony auf derweiter? Offenbar wird es darauf noch dieses Jahr eine Antwort geben, denn aktuellen Gerüchten zufolge solltrotz anderslautender Meldungen in der Vergangenheit einenerhalten.Das zweite Abenteuer von Kratos und seinem Schützling Atreus erschien imund hinterließ. Auch diekonnten sich absolut sehen lassen und möglicherweise erhalten sie in naher Zukunft noch einmal einen Boost. In derheißt es nämlich, dass Entwickler Santa Monica Studio doch an einem DLC arbeitet.Offiziell hat Game Director Eric Williams. Seinen Aussagen zufolge habe man damals bereits alles ins Spiel gepackt, was man sich vorgenommen hat. Eventuell haben sich die Pläne aber zwischenzeitlich geändert, wenn man der spanischen Videospiel-Webseite Areajugones Glauben schenken mag. Die schreibt in einem Exklusivbericht, dass sich tatsächlich einderzeit in Entwicklung befinden soll.Der zuständige Autor beruft sich dafür auf Informationen, die ihm eine Quelle verraten habe, die Sony nahe stehen würde. Demnach sei nicht nur die Erweiterung real, sondern der DLC soll nach derzeitiger Planung auchwerden. Es sei allerdings unklar, ob dies mithilfe eines Trailers, einer gewöhnlichen Pressemitteilung oder im Rahmen eines großen Videospiel-Events passiert. Für Letzteres würden sich immerhin noch dieanbieten, die am 7. Dezember ausgestrahlt werden. Auf der Award-Show werden bekanntlich einerseits Preise verliehen, andererseits aber auch neue Trailer und Weltpremieren präsentiert.Ebenso vorstellbar wäre es, dass Sony noch eine letztefür das Jahr in Planung hat, um auf das Frühjahr 2024 vorzubereiten. Offiziell ist das bislang aber ebenso wenig bestätigt wie der DLC zu God of War Ragnarök. Sollte dieser allerdings echt sein, stellt sich direkt eine weitere Frage: Worum könnte es überhaupt gehen?Einevon Kratos und Atreus dürften sich die Entwickler eher für ein richtiges Sequel aufbewahren. Vorstellbar wäre es aber, dass man Atreus als Charakter weiter ausbaut und ihm seinspendiert, welches in Sachen Umfang etwas kleiner ausfällt als das typische God of War-Abenteuer. Zudem es durchaus einige Möglichkeiten gäbe, um Kratos' Sohn für einen möglichen Nachfolger noch stärker als ohnehin schon in Stellung zu bringen.Eventuell handelt es sich bei der Erweiterung auch um ein kleineres Spin-Off, wie es etwa beider Fall gewesen ist, ehe der zweite Spider-Man dann im Nachfolger zum permanenten Partner von Peter Parker wurde. Allerdings sei noch einmal erwähnt, dass es sich hierbeihandelt, die seitens Sony bislang nicht bestätigt worden sind.Zuletzt machte God of War Ragnarök im April von sich Reden,. Seitdem ist unklar, woran Sonys Studio in Santa Monica aktuell genau arbeitet.