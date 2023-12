God of War Ragnarök: DLC ist gratis und erscheint schon kommenden Montag

God of War Ragnarök: Valhalla - Scheitern als Lernprozess

Gemunkel über einen DLC zugab es, dennoch kam die offizielle Ankündigung per Trailer zur Erweiterung Valhalla auf den diesjährigenfür viele doch relativ überraschend.Und das aus verschiedenen Gründen: Zum einen wird die Erweiterung zum martialischen Action-Adventure mit für die Spielereihe eher ungewohnten Spielmechaniken aufwarten. Zum anderen müssen die Spieler nur wenige Tage auf die Veröffentlichung warten:ist der Valhalla-DLC verfügbar.Im Reveal-Trailer zu God of War Ragnarök: Valhalla langt Kratos wieder einmal ordentlich zu. Mit Axt und Säbeln geht er auf Kreaturen aus der Unterwelt los und lässt keinen Zweifel daran, wer der Kriegsgott ist. Immer dabei: der stets munter drauflos plappernde Kopf Mimir. Dieser attestiert Kratos, nachdem jener aus einem Knockout erwacht: „Mach dir keine Gedanken über das, was gerade passiert ist..“ Gemeint ist damit, dass ihr euch in Valhalla in einem Spiel mit Rougelite-Elementen befindet.„Fight! Die! Repeat!“ lautet also die magische Formel, die ihr im neuen God of War-Ableger lösen müsst. Dabei soll sich Kratos auf dem Weg ins Ruhereich der tapfer gefallenen Krieger nordischer Mythologien auf eine durchausbegeben. Das aus dem Hauptspiel sowie dem Vorgänger bekannte und populäre Kampfsystem wird gepaart mit neuen Spielelementen, die den Rahmen für ein brandneues Abenteuer bilden.Der Trailer schließt mit einem Blick auf einen riesigen Zyklopen, einen der ikonischsten Gegner der-Reihe, bevor der 12. Dezember – also schon kommender Montag – als Releasedatum preisgegeben wird. Obendrein gibt es den DLCGod of War Ragnarök sogar. Welchewurden, könnt ihr in unserem Übersichtsartikel nachlesen.