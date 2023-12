God of War Ragnarök: Roguelike-DLC Valhalla soll dank Patch knackiger werden

God of War Ragnarök: Härtere Kämpfe, weniger Heilung

Über ein Jahr nach seinem ursprünglichen Release bekamdoch noch einen DLC verpasst, der euer Abenteuer mit dem Gott des Krieges kostenlos erweitert.Dermit dem Namenwurdeund beschäftigt Fans des Spiels seitdem mit einer ganzen Reihe an neuen Herausforderungen. Falls euch die bislang nicht schwierig genug gewesen sein sollten: Einbefasst sich mit dem Balancing des God of War Ragnaröks-DLC und dreht die ein oder andere Schraube etwas enger.Die Patchnotes auf der offiziellen Website von Entwicklerstudio Santa Monica erklären, was genau sich bei God of War Ragnarök: Valhalla geändert hat. Zwar spart man mit Details, verrät aber zumindest, dass manhat und auch das als „Forum“ bezeichnete Kolosseum bekam die ein oder andere Änderung spendiert – auch wenn nicht klar ist, ob es dort nun knackiger zugeht oder nicht.Wer sich auf dieverlassen hat, muss sich aber in jedem Fall mehr anstrengen als zuvor: Sowohl die Häufigkeit als auch diebeim Einsatz des Speers wurden leicht nach unten geschraubt und sind somit weniger effektiv. Abgerundet werden die Anpassungen hinsichtlich der Schwierigkeit durch „verschiedene Kampf- und Balance-Updates“, bei denen Santa Monica genauere Infos ebenfalls zurückhält.Solltet ihr angesichts dieser Änderungen bereits graue Haare kriegen, keine Panik: Zumindest ein Aspekt wird im Rahmen des neuen Patches nämlich leichter als vorher. Dieauf der „Show Me Will“-Schwierigkeitsstufe soll nun ein bisschen einfacher geworden sein. Ob man schlicht die Lebenspunkte und den Schadensoutput des Gottes gesenkt hat, oder wie genau sich diese Anpassung sonst äußern könnte, behielt man aber für sich.Seit einer Woche ist der Valhalla-DLC für God of War Ragnarök nun verfügbar und dürfte Fans, die wieder in die mythische Welt abtauchen wollen, einenliefern. Gleiches dürfte für die Shadow of Erdtree-Erweiterung gelten:, neue Gerüchte rücken denaber angeblich in greifbare Nähe rücken.