God of War Ragnarök: PC-Version soll bald angekündigt





🚨 UPCOMING RELEASE 🚨



God of War Ragnarok is one of the next PlayStation exclusive titles to be ported on PC



Announcement date is imminent. Check all details we know in our latest Dealabs Magazine reports#GodOfWarRagnarok #PC https://t.co/DDNBoEMk6I



— billbil-kun (@billbil_kun) May 10, 2024

ist erst wenige Wochen her,steht kurz bevor und möglicherweise folgt bald noch ein Götter-Drama im hohen Norden: Angeblich wird Sony schon bald dieankündigen.Das bisher letzte Abenteuer von Kratos und seinem Sohnemann Atreus erschien Ende 2022 für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Im Dezember 2023 folgte aber noch eine kostenlose Inhaltserweiterung rund um einen Roguelike-Modus, danach war Schluss. Möglicherweise können deshalb inauch endlich PC-Spieler mit dem Action-Adventure loslegen.Davon berichtet zumindest der in der Regel sehr gut informierte Insiderbeim französischen Angebotsportal dealabs . Demnach soll dervon Sony Gof of War Ragnarök werden, wie man aus nicht näher genannten Quellen erfahren habe. Details kennt man zwar noch keine, aber diesoll schon sehr zeitnah erfolgen. Genauer gesagt geht man davon aus, dass es noch diesen Monat passieren wird.Offiziell sind die Berichte derzeit nicht bestätigt, aber eine PC-Portierung liegt durchaus nahe. Zuletzt hieß es, dass Sonyzwischen dem PS5-Release und der Veröffentlichung auf anderen Plattform liegen soll. Bei God of War Ragnarök wäre das im November 2024 der Fall, wodurch eine Ankündigung in nächster Zeit nicht allzu unrealistisch erscheint.Es wäre damit übrigens die insgesamt dritte große Veröffentlichung der PlayStation Studios in diesem Jahr für den PC – aber womöglich nicht die letzte. Schon seit längerem hält sich das Gerücht, dass auch dievonnoch dieses Jahr auf Steam und im Epic Games Store erscheinen soll. Sony und Naughty Dog haben sich bislang dazu aber nicht geäußert.Vorerst steht aber ohnehin der. Am 16. Mai soll dererhältlich sein und erstmals das neue PlayStation Overlay umfassen., wie Sony zuletzt klarstellte.