PlayerUnknown's Battlegrounds 2: Gerücht: PUBG 2 und PUBG Mobile 2 in Entwicklung

Bei Krafton und dem PUBG Studio befinden sich allem Anschein nach PlayerUnknown's Battlegrounds 2 (PUBG 2) und PUBG Mobile 2 in Entwicklung, dies geht aus einem Bericht des koreanischen Magazins MTN hervor. Die Produktion beider Spiele soll seit Mitte 2019 unter dem Codenamen ProjectXTRM gestartet worden sein. PUBG 2 wird in Seoul (PUBG-Studio-Hauptquartier) entwickelt. Das Team von PUBG Lite soll sich um PUBG Mobile 2 kümmern, was auch erklären würde, warum bei PUBG Lite derzeit Stillstand herrscht. Brendan Greene als PUBG-Schöpfer ist beim Nachfolger nicht involviert, da er kein Interesse an einem weiteren Battle-Royale-Spiel hat. Aktuell werkelt er an Prologue Laut PlayerIGN, der News und "Leaks" über PUBG verbreitet, sollen beide Spiele mehr oder weniger von Krafton bestätigt worden sein ( Charlie Intel und wccftech ). Die offizielle Ankündigung soll "zeitnah" erfolgen - vielleicht beim PUBG Global Invitational (Anfang Februar bis Ende März 2021). Bei MTN ist von einer Präsentation in der ersten Jahreshälfte 2021 die Rede.PUBG 2 soll auf der Unreal Engine 4 basieren (laut Job-Ausschreibungen) und Cross-Play zwischen PC und Konsole bieten. Cross-Play zwischen PC/Konsole und Mobile sei unwahrscheinlich . Mit PUBG 2 könnten die Entwickler auch die vielfach kritisierte Anfälligkeit des ersten Teils gegenüber Cheatern in Angriff nehmen und generell auf ein ausgereifteres technisches Grundkonzept setzen.Krafton Inc. ist eine südkoreanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Seongnam. Das angeblich "unabhängige" Studiosystem besteht aus PUBG Studio, Striking Distance Studios, Bluehole Studio und RisingWings. Zu den Spielen gehören PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG Studio), Tera (Bluehole Studio), Elyon (Kakao Games und Bluehole Studio), The Callisto Protocol (Striking Distance Studios) und Thunder Tier One (Krafton).