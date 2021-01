Eye of the Temple: VR-Rätsel im Indiana-Jones-Stil kommen im Frühjahr

Screenshot - Eye of the Temple (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Eye of the Temple (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Eye of the Temple (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Eye of the Temple (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Eye of the Temple (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Eye of the Temple (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Entwickler Rune Skovbo Johansen arbeitet seit geraumer Zeit an einem spannenden Roomscale-Projekt , welches den Spieler vor allem mit drahtlos betriebenen VR-Headsets sehr intensiv in mystische Puzzle-Ruinen versetzt. Wie Roadtovr.com berichtet, müssen Freunde von Rätselspielen nicht mehr all zu lange warten: Momentan ist als finaler Release-Zeitraum für PC-VR das Frühjahr 2021 angesetzt; eine Demo ist nach wie vor kostenlos auf Steam erhältlich.Das Prinzip im Indiana-Jones-Stil erinnert an Hamilton's Great Adventure , da man auch hier behutsam von einer quadratischen Steinplattform zur nächsten schreitet. Das Besondere daran: Mit Hilfe beweglicher Plattformen und Mechanismen wird man so geschickt im virtuellen Raum herumgeführt, dass man auch im realen Zimmer nie eine Wand erreicht. Nötig ist dazu ist erstaunlicherweise lediglich eine zwei mal zwei Meter große Spielfläche!Zwischendurch sammelt man Edelsteine ein, muss Schalter und angriffslustige Käfer mit der Peitsche erwischen oder balanciert vorsichtig mit Trippelschritten der eigenen Füße über rollende Steinräder. Auch zerstörbare Steinkrüge und Feuer-Puzzles mit Fackeln dürfen natürlich nicht fehlen.Wer sich das noch nicht richtig vorstellen kann, sollte einen Blick ins anschauliche Special auf dem Youtube-Kanal Virtual Reality Oasis werfen - oder es selbst ausprobieren. Aber Vorsicht: Beim Balancieren fühlt man sich manchmal derart intensiv in die Welt versetzt, dass man beinahe vornüber kippt. Johansen erwähnt übrigens auf dem offiziellen Discord-Auftritt, dass er nach dem PC-Release auch über eine Quest-Umsetzung nachdenke, aber aus technischen Gründen noch nicht sagen könne, ob sie wirklich zustandekommen wird.