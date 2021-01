Habroxia 2: Klassisches Shoot-'em-up mit verzweigten Stages erscheint im Februar - sogar für PS Vita

Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One) Screenshot - Habroxia 2 (PC, PS4, PS_Vita, Switch, One)

Wer seine eingestaubte PS Vita mal wieder in Wallung bringen will, kann das ab 3. Februar mit dem neuen Shoot-'em-up Habroxia 2 bewerkstelligen. Eastasiasoft veröffentlicht den Titel von Entwickler Lillymo Games dann weltweit auch für PS4, Nintendo Switch, Xbox One sowie PC.Die klassische horizontale Arcade-Action im Pixel-Design bringt Bosskämpfe, Chiptunes, anpassbare Schiffe, verzweigte Levels und ein New Game+ mit sich. Als der Vater der menschlichen Heldin Sabrina nicht von einer Vergeltungsaktion gegen angriffslustige Aliens zurückkehrt, steigt Sabbi einfach selbst in den Flieger, um auf der Rettungsmission ihr vererbtes fliegerisches Talent zu testen.In der offiziellen Pressemitteilung werden als Bezugsquellen der Steam-Store und für physische Versionen auf allen Plattformen play-asia.com aufgeführt. Zusätzlich soll es auch in den Konsolen-Stores Download-Fassungen für 9,99 Euro geben. Zur offiziellen Website geht es hier. "- Engage 20 unique bosses!- Customize special weapon loadouts.- Earn 64 persistent ship upgrades.- Choose your path in branching levels.- Enjoy high-quality retro pixel art and chiptune music!- Unlock New Game+ featuring harder enemies and bosses.- Experience a touching story.- Challenge both versions of all 22 enemies in Boss Rush Mode.- Test your reflexes in Boost Rush Mode!"