Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy: Die Wurmloch-Verschwörung beginnt Anfang Februar

Verzweigungspuzzles, die unterschiedliche Spielstile berücksichtigen

Eine dynamische Punktzahl, die progressiv auf Ihren Pfad reagiert.

Eine herausragende Besetzung von Synchronsprechern

Hilfreiche Gadgets zum Hervorheben von Objekten und zum Anbieten progressiver Rätselhinweise

Ein Universum zum Erkunden mit über vierzig wunderschönen Umgebungen und über vierzig interessanten Charakteren.

Wunderschöne filmische Zwischensequenzen, die Sie fesseln werden

Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC) Screenshot - Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy (PC)

Am 4. Februar 2021 wollen die australischen Bad Goat Studios ihr Point'n'Click-Adventure Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man das Comedy-Sci-Fi-Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen. Der Preis soll knapp 20 Dollar betragen - abzüglich 15 Prozent Launch-Rabatt in der ersten Verkaufswoche. Zur Hintergrundgeschichte heißt es: "Wenn er nicht gerade kosmische Meta-Algebra studiert, hilft der jugendliche Erdling Henry Mosse seiner Mutter Seren bei der Bedienung von Mosse Family Supplies - galaktische Lieferung macht viel mehr Spaß, als den kubischen Raum der Unendlichkeit durch eine Sonnenparsec zu teilen! Trotzdem sehnt sich Henry danach, sich aus seinem häuslichen Leben zu befreien und unter der mysteriösen Far Star Galaxy Ruhm zu erlangen!Wenn eine zu gute, um wahr zu sein, Geschäftsgelegenheit die Mosses zum mysteriösen Cape Coocoo führt, befinden sie sich im Epizentrum einer finsteren kosmischen Verschwörung, und ein Abenteuer wird in Gang gesetzt, das das Schicksal der Mosses und Moose bestimmen wird die Far Star Galaxy. Begeben Sie sich auf eine interplanetare Reise der Gefahr, des Einfühlungsvermögens und der Selbstfindung - und erfüllen Sie schließlich ein geheimes Erbe, das vor einer Generation gegründet wurde."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer